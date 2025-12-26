日圓不妙！彭博曝2026年將貶至165（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受日本央行逐步升息和財政風險的影響，市場對日圓的看跌情緒加劇，彭博報導，包括摩根大通在內的國內外策略師預測，由於日美之間仍存在較大的利率差、實際利率為負以及持續的資本外流，到2026年底，日圓兌美元匯率將跌破160日圓，而日本福岡金融集團首席策略師佐佐木更進一步預測，日圓兌美元匯率將貶165。

專家認為，只要日本央行的升息步伐保持緩慢，且財政刺激引發通膨的風險持續存在，日圓貶值就可能持續。

彭博報導指出，日圓在去年之前連續4年下跌，今年底小漲不到1%。部分得益於聯準會的降息，日圓在4月一度升至130日圓附近，但川普總統關稅政策的不確定性以及國內政治局勢變化帶來的財政風險加劇，抑制了這一漲勢。

目前日圓在156日圓附近徘徊，與1月份的水平大致相同，距離1月份觸及的年內低點158.87日元也不遠。

摩根大通首席貨幣策略師田瀨淳也表示：「日圓的基本面相當疲弱，很難想像明年會有顯著改善。」田瀨淳也對2026年底日圓兌美元匯率的預測最為悲觀，認為日圓將跌至164。他指出，週期性因素可能在明年進一步削弱日圓，而由於市場預期其他國家將在較長時間內維持高利率，日本央行的貨幣緊縮措施效果有限。

法國巴黎銀行亞洲新興市場外匯策略師帕里莎·賽姆比表示：「我們認為明年全球宏觀環境對風險情緒相對有利，這通常有利於套利交易。」她預計日圓兌美元匯率將在2026年底前走弱至160日圓。她指出，強勁的套利需求，加上日本央行謹慎的立場以及聯準會可能比預期更鷹派的政策，將使日圓維持在低點。

另日本對外投資持續對日圓構成壓力。美國銀行證券首席外匯及利率策略師山田修介在本月初的一份報告中指出，近年來日本對外直接投資持續保持穩定增長，基本上未受經濟週期和利率差異的影響。尤其值得一提的是，今年日本企業對海外企業的併購數量已達到近幾年來的最高水準。

而福岡金融集團首席策略師佐佐木則是最悲觀，他預測，日圓兌美元匯率將在2026年底達到165。他表示：「日圓疲軟的情況絲毫沒有改變。」他還補充說，日本央行沒有採取任何大膽的升息措施，實際利率仍然顯著為負，「這一點非常重要」。

佐佐木認為美國降息已接近尾聲，並表示一旦市場開始將此因素考慮在內，這將成為推動美元買入和日圓賣出的另一個因素。

