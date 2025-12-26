台灣名次曝光！全球前50大經濟體排行榜揭曉

數據列出世界50大經濟體（以GDP計算），台灣排第22名。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知名數據網站「Visual Capitalist」根據 IMF「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告，列出世界50大經濟體（以GDP計算），其中美國拿下第1名、中國緊追其後，而台灣則排第22名。

數據排名顯示，美國拿下第1、中國排名第2；3至5名則為德國、日本、印度；6至10名分別為英國、法國、義大利、加拿大。

請繼續往下閱讀...

台灣部分，根據數據，台灣排名第22名，GDP預計達到約8843.9億美元（約新台幣27.9兆元）、GDP將成長3.7%。

文章指出，隨著強權政治從單極世界轉向多極世界轉變，美國和中國擁有各自不同的影響範圍。美國為世界最大經濟體，預計2025年美國經濟產出將達到30.6兆美元（約新台幣961兆元）、GDP將成長2%。而中國經濟將成長4.8%，GDP將達到約19.4兆美元（約新台幣610兆元）。

此外，非洲有兩個經濟體躋身前50名，分別是南非（第40名）和埃及（第45名）。由於蘇伊士運河以及南非發達的資本市場和區域供應鏈，兩國作為非洲兩端的重要貿易樞紐，發揮重要作用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法