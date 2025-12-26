出國注意！2026年這5地將加徵旅遊稅

京都、巴塞隆納等5地明（2026）年起，將開始向遊客加徵旅遊稅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕為控制過度旅遊問題、增加財政收入或資助地方服務，包括京都、巴塞隆納等5個旅遊目的地將自明（2026）年起開始向遊客加徵旅遊稅，部份稅收將作為門票收取，有的會計入住宿費用中，無論以何種形式出現，都代表遊客將面臨比以往更高的旅行成本。

《商業內幕》盤點全球5個知名旅遊目的地，預計將在明年實施新的或是更高的旅遊稅。

日本京都以古老的寺廟、櫻花聞名，深受台灣和國際旅客的喜愛，但從明年3月1日起，遊客在京都住宿將面臨更高的過夜稅。將依照每晚的住宿費用分級徵收，每晚價格低於6000日圓（約新台幣1220元）的房間徵收200日圓（約新台幣40元）的稅；每晚價格在6000至2萬日圓（約新台幣1220至4068元）的住宿稅將翻倍至400日圓（約新台幣80元）。

漲幅最大的是高檔住宿，每晚價格在5萬至10萬日圓（約新台幣10170到20340元）的住宿稅將從1000日圓（約新台幣203元）增至4000日圓（約新台幣813元）；價格超過10萬日圓（約新台幣20340元）的房間，稅額則達到1萬日圓（約新台幣2034元）。京都政府預計，修訂後的稅收每年將產生126億日圓（約新台幣25.62億元）的收入。

西班牙巴塞隆納是歐洲遊客最多的城市之一，以獨特的建築和城市海灘聞名。現在入住當地五星級飯店或其他高檔住宿的遊客，每晚需繳納3.5歐元（約新台幣130元）的地區旅遊稅，根據加泰隆尼亞修訂後的稅收框架，巴塞隆納高檔住宿的地區稅將翻倍至7歐元（約新台幣260元）。

這項增稅措施原訂在2025年實施，但加泰隆尼亞政府已將相關計劃延後至2026年4月後執行。這項措施即將上路之際，正值西班牙國內反旅遊的情緒日益高漲。2024年和2025年夏季，巴塞隆納民眾曾進行示威活動，反對過度旅遊和不斷上漲的生活成本。

泰國預計在明年導入旅客入境費，泰國內閣在2023年批准對搭乘飛機抵達的遊客收取300泰銖（約新台幣311元）的入境費，對於透過陸路或海路抵達的遊客收取一半的入境費。這項計劃原本將在2025年實施，但由於旅遊業疲軟等因素，一再延後，預計將在2026年中推出。

旅遊業一直是泰國經濟的支柱，吸引大量的國際觀光客前往參觀寺廟、遊覽島嶼。根據泰國官方統計，截至12月21日，泰國今年遊客造訪量比去年同期下降了7.25％。

蘇格蘭愛丁堡預定將在明年7月24日後，對旅客前5晚的飯店住宿加徵5％費用。愛丁堡議會表示，這項費用旨在籌集資金，以維持愛丁堡作為世界最偉大的文化和遺產城市之一的地位。

愛丁堡每年的夏季節慶都會吸引數百萬遊客，包括愛丁堡國際藝術節（Edinburgh International Festival）、愛丁堡國際藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）和愛丁堡軍樂節（Royal Edinburgh Military Tattoo

）。議會表示，預計到2029年，遊客稅每年將帶來高達5000萬英鎊（約新台幣21.36億元）的收入，這些收入將用於改善城市基礎設施和管理旅遊業等。

挪威政府也推出一項法律，賦予各市鎮對旅遊住宿徵3％稅的權力，從郵輪到過夜住宿都包含在內。這項措施預計將在2026年推出，不過，並非所有城市都會自動實施這項措施，受到旅遊業影響較大的城市需要經過申請才能實施這項收費。據報導，以觀賞極光聞名的羅弗敦群島（Lofoten）、特羅姆瑟（Tromsø）等城市已經選擇加入。

挪威今年的旅遊產業蓬勃發展，統計數據顯示，6月、7月和8月旅客在挪威的過夜天數均創下歷史新高，整個夏季旅遊過夜人次達1770萬。

