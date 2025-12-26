AI席捲全球 有望重塑價值1900億美元的遊戲產業

全球遊戲產業可能因為「世界模型」出現顛覆性的變化。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Google DeepMind和AI教母李飛飛成立的AI新創公司世界實驗室（World Labs）等領先的AI團隊認為，「世界模型（World Model）」可能會重塑價值上千億美元的遊戲產業，全球電玩產業將因為能夠生成互動式3D環境的AI模型問世，而出現顛覆性的變化。

《金融時報》報導，DeepMind世界模型Genie 3的共同負責人傅徹特（Shlomi Fruchter）表示，世界模型將賦予創作者和開發者更大的能力，讓他們能夠以前所未有的方式，更快、更好地構建產品，不會取代現有的體驗，但將會看到更多目前不存在的體驗類型。傅徹特指出，軟體和遊戲研發正在發生巨大的變化，預計在未來幾年內，可能會出現徹底的改變。

全球首富馬斯克（Elon Musk）和輝達（NVIDIA）等AI巨頭也正尋求將世界模型導入機器人和自動駕駛汽車中，但更直接的收益可能來自於遊戲產業，根據產業研究機構Newzoo預測，遊戲業今年的收入預計將接近1900億美元（約新台幣5.98兆元）。

現有的生成式AI工具已經被用於創建遊戲的視覺素材，例如場景和角色。Game Gears執行長瓦申柯（Alexander Vaschenko）表示，AI使遊戲開發的速度翻了4倍，並補充，根據自己的專業經驗，相信電玩遊戲和電影產業很快都將離不開AI。

AI公司押注新的、更強大的世界模型發佈後，將進加速遊戲產業採用AI。李飛飛旗下的世界實驗室上（11）月推出了名為「Marble」的世界模型，另一家與遊戲工作室合作的AI公司Runway也在12月推出了首款世界模型。

李飛飛指出，這項技術將對Unity和Epic Games開發的Unreal Engine等遊戲引擎產生影響。這一切都將帶來顛覆性的變革，李飛飛也提到，模擬遊戲引擎亟需改進。

專家表示，未來玩家將能夠自行創建新的遊戲世界，開發者則可以減少對昂貴軟體或專業技能的需求，即可生成內容。樂觀人士認為，這或許能降低成本、提升創造力，並避免開發人員過勞，對於開發週期長達數年，成本超過十億美元的產業來說，無疑是一大福音。

批評者則認為，AI日益普及將導致開發者和藝術家被取代，未來的遊戲畫面將被低品質AI生成素材所淹沒。

