黃金回報率超驚人！專家震撼曝光「這時」飆破1萬美元

黃金價格屢創新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格從今年初約2650美元起步，一路突破，今年累計漲幅超過70%，回顧過去20年，黃金的回報率高達761%，至於黃金是否還有機會再上車？世界黃金協會（WGC）調查顯示，43%受訪央行打算未來12個月增持黃金，多位專家認為，黃金價格至2029年最高有機會上看每盎司1萬美元，但也有機構對此持謹慎態度。

綜合媒體報導，黃金價格屢創新高，1份數據顯示，黄金在過去25年間表現超過了美股 ，在金價不斷刷新歷史新高，並跑贏美股的背景下，華爾街資深市場策略師亞德尼（Ed Yardeni）拋出1個驚人的長期預測，那就是黃金價格有機會在2029年底前，觸及每盎司1萬美元大關。

根據《華爾街見聞》報導，回顧過去20年，黃金的回報率高達761%，而標普500指數同期的回報率為673%。目前，黃金總市值已達到31.5兆美元，規模幾乎是科技巨頭輝達（NVIDIA）的7倍。而儘管目前黃金價格處於高位，但相對於股票的歷史估值峰值，部分指標顯示黃金牛市或許仍處於「早期」階段。

此外，近幾年全球央行不斷買入黃金，以實現資產多元化。根據WGC調查，43%受訪央行打算未來12個月增持黃金，75%的機構認為美元在全球儲備的佔比將下降，歐元、人民幣等貨幣份額可望提升。

WGC高級研究員Krishan Gopaul說，「新興市場央行的購金行為並非短期套利，而是基於長期戰略考量」，並稱在美國關稅政策衝擊下，多國希望透過增持黃金分散外匯儲備中的美元風險，例如巴西因與美國在關稅問題上有摩擦，其購金舉動被市場解讀為減少對美元依賴的訊號。

高盛分析認為，央行在高波動時期的持續買入，反映出其對沖地緣政治與金融風險的決心。

美國投資銀行家、《貨幣戰爭：下一次全球危機的形成》作者之一的里卡茲（ Jim Rickards）則表示，他長期以來一直預測黃金價格將走高，此前曾預計到2026年底金價將升至每盎司5000美元，然而，近期的價格走勢迫使他重新審視這個目標。他說：「在2026年底前看到黃金到1萬美元，我一點也不會感到驚訝。

不過當然也有機構對於金價走勢有些遲疑，高盛預計，在央行結構性需求與聯準會（Fed）降息週期支撐下，金價將於2026年底升至4900美元，摩根大通則更為樂觀，預測將突破5000美元大關，理由是央行購金量有望達755噸，花旗則持謹慎態度，認為若地緣局勢緩和，金價可能在2026年底回落至3000美元。

