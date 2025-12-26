點讚台灣！「這城市」入列亞洲令人驚嘆旅遊目的地

《Travel + Leisure》列出亞洲26個令人驚豔的目的地，台北入列。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年最佳旅遊目的地在哪？《Travel + Leisure》列出亞洲26個令人驚豔的目的地，表示造訪亞洲，旅客將能體驗到豐富多彩的文化，從令人垂涎的美食傳統到熱鬧的節日慶典、熱鬧的當地集市、精彩的音樂會等等，其中，台灣台北被列入名單內。

根據2026年亞洲最佳旅遊目的地，柬埔寨暹粒、印度果阿邦（Goa）、越南會安（Hoi An）、阿拉伯聯合大公國（UAE）杜拜（Dubai）、泰國蘇美島（Koh Samui）、中國上海（Shanghai）、南韓釜山（Busan）、日本大阪（Osaka）等都在這份旅遊清單上。

台灣也有城市入列，根據報導指出，熱鬧的夜市、傳統與現代文化的完美融合、令人垂涎的美食、熱情友好的當地人，以及豐富多彩的獨特體驗，使台北成為亞洲最值得遊覽的城市之一。

報導還表示，從在沙灘上享受日光浴，到泡溫泉放鬆身心，再到參觀博物館，或是在夜市盡情購物，無論年齡大小、來自何方，台北能滿足不同人群的需求。

報導建議，台北最佳旅遊時間為每年3月至5月，以及9至11月，推薦景點為故宮博物院、福隆海灘、台北市立動物園、陽明山國家公園、象山、北投溫泉等。

