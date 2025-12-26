兒無預警「斷絕關係」！導火線竟是「1句話」 7旬母崩潰

兒子無預警「斷絕關係」！導火線竟只是1句話，7旬母得知真相崩潰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多父母會在孩子身上投入大量的教育費用，原本以為“都是為了孩子好”，最終卻可能將孩子逼入絕境，72歲的婦人田中吉子（化名）無預警收到了兒子寄來「斷絕關係」掛號信，最後當她得知真相，竟只是因她在兒子小時候考試考砸時，說了1句「你不是我親生的」，此兒子造成了永遠無法癒合的傷疤，讓她震驚不已。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，吉子侄子Y先生（化名）表示，我從未想過她引以為傲的兒子會透過律師與她斷絕關係，看著吉子變得如此沮喪，我心如刀絞。

請繼續往下閱讀...

據Y先生回憶，吉子突然收到了１封來自她唯一的兒子大輔（化名，42歲）的掛號信時，用顫抖的聲音給我打電話，說：『我收到大輔的來信，但我看不懂。』我趕緊趕過去，發現是1份斷絕關係聲明，上面寫著『我拒絕你以後的一切聯繫』和『你不准進我家』。

Y先生說， 大輔從小就接受特殊教育，在記事之前，他就被迫參加各種課外輔導班，並通過了入學考試，進入了國立小學和初中。之後，他考入了當地最好的高中，然後又進入了東京一所著名的私立大學，甚至還出國留學，這些課程對於我們這裡的人來說簡直是遙不可及的夢想。

大輔是個善良的孩子，所以他拼命忍耐，努力不辜負父母的期望，但幾年前，事情開始變得有些奇怪。據Y說，當大輔提出要和母親保持距離時，吉子勃然大怒，罵他的忘恩負義”，還問他“今天的生活是誰給你的？

然而，導致他們關係破裂的決定性因素，並非經濟問題或當前的干涉，而是一段過去的記憶出現了偏差。大輔曾經哭著說：我小時候考試考砸了，媽媽把我鎖在門外，說我不是她親生的。我永遠忘不了當時的恐懼。

Y認為，吉子在聽到大輔的這段創傷經歷後的反應，才是造成目前這種混亂局面的根源。「吉子告訴我：『他說我虐待他。但我從來沒做過這種事。這只是他的想像。 』」對吉子來說，這是她自律的一部分，但對大輔來說，卻留下了永遠無法癒合的傷疤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法