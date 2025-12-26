還在賣命加班嗎？這5種副業年收輕鬆破150萬元

5種副業年收輕鬆破150萬元！只需簡短自我行銷（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕想輕鬆賺取額外收入，又不想讓兼職佔據你的生活？美媒報導，技術諮詢、虛擬助手等5種副業，只需要簡短的自我行銷，就能輕鬆讓你年收逾5萬美元（約新台幣157.5萬）。

《Gobankingrates》報導，根據PR Newswire報道，截至2025年11月，近3分之1的美國人擁有副業，其中有73%參與者出於經濟需要，無論是為了賺取更多收入、養家糊口還是抵消不斷上漲的生活成本，以下5種副業，不需大費周章，自我宣傳，就能最大限度增加額外收入。

1. 技術諮詢

大型公司通常配備大量員工來維護其技術運營，例如，對於已經發展成熟的公司而言，通常會有全職員工。然而，一些技術含量較低的公司可能需要額外的支持，以確保資料流暢傳輸和系統及時更新。

Metaintro的執行長凱拉尼（Lacey Kaelani） 表示，與那些需要升級技術堆疊但又負擔不起全職工程師或不知道如何招募工程師的小型企業合作，可能會帶來豐厚的利潤。

凱拉尼說，專案型工作的範圍可能包括修復資料庫、整合客戶關係管理系統（CRM）、自動化工作流程、建置和管理雲端基礎架構等等。 「我們看到，這類副業的年收入在7.5萬美元（約新台幣236.25萬）到15萬美元（約新台幣472.5萬）之間，具體取決於客戶數量。」凱拉尼補充道。

2. 自由職業平面設計師

據Clever Hustle Wallet的創始人 法蘭西斯（Mercelyn “Kerry” Francis）稱，自由平面設計師這一職業或副業已經存在多年，並且在買方市場仍然很受歡迎。

法蘭西斯說，設計師年收入超過5萬美元（約新157.5萬），而且可以在世界任何地方工作。想想那些需要品牌推廣、標誌設計、宣傳冊或傳單的公司。這份工作默默地就能讓人賺到每小時高達100美元（約新台幣3150元）的收入。

3. 撰寫撥款申請書

撰寫網路文章、編輯內容以及其他寫作工作都是賺取額外收入的好方法。然而，懂得如何寫申請書並成功申請到資助本身就是一項特殊的技能，每年可以為你帶來可觀的收入。

凱拉尼說，優秀的撥款申請撰寫人每年靠撰寫申請書就能賺到6萬（約新台幣189萬）到10萬美元（約新台幣315萬）以上，每份申請書收費500到1萬美元。這是1份相對低調的工作，因為一切都在幕後進行，公司不會公開是誰撰寫了他們的申請書。

4. 虛擬助手

公司會根據虛擬助理 （VA） 的所在地向其支付費用，但根據 Francis 創建 VA 公司的經驗，客戶會為價值和節省時間付費。

許多企業會支付每小時 40至50美元（約新台幣1260至1575元）給技術嫻熟的助理，讓他們管理社交媒體、進行陌生拜訪、開展電子郵件行銷活動以及處理組織性任務。

5. 兼職高階主管工作

很多時候，新創公司需要經驗豐富、技能精湛的領導者來掌舵，帶領公司成長。如果您剛好具備這方面的經驗，不妨考慮兼職擔任新興企業的臨時主管，充分發揮您的財務長或行銷長的技能。

凱拉尼說，新創公司或小型企業每月支付5000美元（約新台幣15.75萬）到1萬5000美元（約新台幣47.25萬），將高管外包，工作時間僅為10到20小時。你將在私營公司幕後參與項目，按週期進行。

