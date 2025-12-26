不怕物價漲！好市多7款「物美價廉」食品清單曝光

好市多7款「物美價廉」食品，在物價上漲之際，依舊值得購買。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於整體通膨和關稅壓力等各種因素，2025年大多數商品的價格都上漲了。不過，好市多（Costco）始終致力於幫會員省錢，持續提供各種超值優惠，而披薩、冷凍水果等7種食品，會員認為是當前經濟情勢下，最物美價廉的商品。

《Eat This, Not That!》報導，面對物價飆漲，民生必需品也越來越貴，不過，在高物價時代，消費者仍可在好市多買要一些物美價廉的食品，以下7種食品，從冷凍食品到廚房常備食品，是會員認為值得購買的商品。

請繼續往下閱讀...

1、Better Than Bullion比雞湯更好

許多顧客都認為Costco的大罐裝Better Than Bullion很划算。 「Costco 的大罐裝 Better Than Bullion 真的超值，」1位顧客說。 「在 Costco 買真是太划算了。在普通商店裡，小罐裝的價格卻貴得離譜，」另1位顧客也表示同意。

2、Kirkland Signature 香蒜醬

Kirkland Signature 的另1個優點在於其超高的性價比。 「我把它凍在大的冰櫃裡，這樣在需要快速晚餐的時候，就可以隨時取出1塊來拌義麵。再加些馬蘇里拉奶酪球和大量的番茄，你就得到了1頓簡單又健康的晚餐，比大多數快餐都健康，」1位顧客說道。

3、起司

很多顧客都對Costco的起司區讚不絕口。 「Boursin起司既便宜又好吃。我把手頭上的蔬菜和肉類炒熟，拌入1塊Boursin奶酪和肉湯，然後澆在穀物或義麵上。」1位顧客說。 「那裡的馬蘇里拉起司也相對便宜。我把它切成小塊，加到我1週都吃的豆類沙拉裡。」另1位顧客補充道。

4、冷凍水果

Costco的冷凍水果種類豐富，價格實惠，無與倫比。「冷凍混合莓果。普通超市的冷凍水果分量少，價格卻很貴，」1位顧客說。

5、Kirkland Signature 雞胸肉塊

1位網友說，「Kirkland的裹麵包屑雞胸肉塊用氣炸鍋做味道很棒。口感和雞柳差不多，價格卻便宜得多」。另1網友亦說：「我幾乎每天晚上都吃這種裹著薄薄麵包屑的雞塊，它們真的太美味了」。

6、冷凍披薩

冷凍披薩區也有很多優惠。 「底特律深盤披薩雙包裝很划算，科克蘭的花椰菜披薩也不錯，」1位顧客說。 「我最近一直在吃花椰菜披薩。那玩意兒味道超讚，而且比普通披薩健康多了，」另1位顧客贊同道。

7、科克蘭招牌肉丸

「他們家的冷凍肉丸很棒，個子小，更容易加熱。如果家裡有漢堡包或白麵包，我會快速做個蒜蓉麵包，再配上一些Rao's牌的醬料。」1位顧客寫道。 「科克蘭的肉丸簡直是人間美味！」另1位顧客也贊同道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法