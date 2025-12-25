自由電子報
堅持當包租公！彰化縣政府活化縣有地 創逾億元租金收入

2025/12/25 23:58

彰化縣在台中市仍持有約40公頃土地，近來都採取只租不賣的活化方式。（彰化縣政府提供）彰化縣在台中市仍持有約40公頃土地，近來都採取只租不賣的活化方式。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只租不賣，彰化縣政府當包租公的租金收入超過1億元！縣府表示，今年已完成8件地上權開發案件，因為只租不賣，權利全收入2.62億元，後續營運期間陸續獲得租金總收入1.06億元，讓非公用土地活化又創造財源！

彰化縣在台中市仍持有約40公頃土地，近來都採取只租不賣的活化方式。（彰化縣政府提供）彰化縣在台中市仍持有約40公頃土地，近來都採取只租不賣的活化方式。（彰化縣政府提供）

縣府指出，這8筆「只租不賣」土地，只有一筆位於彰化市彰鹿路，其餘7處位於台中市海線，縣府都是採取設定地上權公開招標模式，可收取權利金，後續又可以在開發營運時獲得租金收入，如果只是採取出售，就只能有一次性收入。

而彰化縣在台中市持有的縣有地，原本大約有100公頃，經過重劃或是標售等關係，目前大約為40公頃，這是因為彰化與台中早年都屬於台中州範圍，後來在縣市重新劃分，彰化縣因而在現今的台中市持有多筆土地，雖以台中海線居多，市區也有土地。近年來透過活化方式，以收取權利金與租金為活化前提，既可保有縣有地，也能帶來收入，成為建設彰化的財源。

