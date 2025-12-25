不是黃金！CNN爆這3種貴金屬今年漲幅已達100％

白銀今年漲勢凌厲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕貴金屬今年漲勢驚人，根據《CNN》統計，今年以來，白銀期貨價格飆升 146%，鉑金期貨價格上漲近 150%，鈀金期貨價格也漲了 100%。當然，黃金漲幅也相當亮眼，今年迄今漲幅約71%，可望創下46年來最佳年度漲幅。

《CNN》報導，今年以來，紐約黃金期貨價格已飆升近71%，預計創下46年來最佳年度漲幅。上一次黃金價格如此強勁上漲時，正值卡特（Jimmy Carter）擔任美國總統，當時中東危機爆發，通貨膨脹飆升，美國也深陷能源危機。

請繼續往下閱讀...

如今，關稅戰扭曲了國際貿易，俄羅斯與烏克蘭的戰爭尚未平息，以色列和伊朗之間衝突不斷，美國仍在委內瑞拉海岸扣押油輪。在動盪時期，投資人紛紛轉向黃金等避險資產。

世界黃金協會高級市場策略師卡瓦托尼（Joe Cavatoni）表示，不確定性仍然是全球經濟的一個顯著特徵。在這種環境下，黃金作為一種戰略多元化工具和穩定來源，其吸引力日益增強。

今年年初，黃金期貨價格約為每盎司2640美元。本週金價一度突破每盎司4500美元的歷史新高。摩根大通的分析師預計，金價將在2026年超過每盎司5000美元。

金價上漲讓金飾商和金飾擁有者都獲益良多。而這波淘金熱潮並非僅源自美國人在Costco搶購金條，金價上漲的根本原因在於各國央行紛紛增持黃金，其中以中國為首。世界黃金協會表示，過去三年，全球各國央行每年累積的黃金總量超過1000噸，而此前十年平均每年累積的黃金總量為400至500噸。

除了黃金，其他貴金屬如白銀、鉑金和鈀金的價格也大幅上漲。今年以來，白銀期貨價格飆升146%，鉑金期貨價格上漲近 150%，鈀金期貨價格也漲 100%。

Neuberger Berman投資組合經理卡亞（Hakan Kaya）表示，對於投資者而言，貴金屬是對沖日益不確定的世界的工具。Miller Tabak + Co. 的首席市場策略師馬萊（Matt Maley）表示， 對巨額政府赤字和債務負擔的擔憂也有助於提振貴金屬的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法