21歲當加油站員工爽中8.8億樂透秒辭 他現身親吐1遺憾

〔財經頻道／綜合報導〕多數買樂透的人都希望中大獎，過上舒心的日子，卻有不少人因一夜暴富衝動消費或染上惡習，下場超慘，至於穩健節制的人通盛比較能守得住幸運之財。一位21歲時就幸運中了2800萬美元（約台幣8.8億）樂透的男子，決定立刻職掉加油站工作，幸好找對專業人士幫忙進行財務規劃，幸運避免淪為一貧如洗的中獎者，迄今生活無虞。他坦言，最大的遺憾就是幾年前沒有投資比特幣。

《商業內幕》報導，舒爾茲（Tim Schultz）在 1999 年在加油站工作時，幸運中了 2800 萬美元樂透，當年 21 歲時的舒爾茲成為富翁後，立刻辭職退休。

他回憶，「突然之間，我21歲就從加油站員工變成退休人員，感覺自己就像拿著一根魔法棒。一切皆有可能，同時也想在經濟上對自己負責。」

舒爾茲說，21歲的時候，根本不知道該怎麼處理這筆龐大的金錢，幸好尋求專業人士的指導。因為不想成為那些幾年內就破產的樂透中獎者之一，他諮詢了理財專家，了解自己能夠負擔多少開銷和捐贈，也幫助了很多人。

他和顧問制定一項保守的投資計劃，以確保能終身受益，主要投資於股票、債券和共同基金。至於舒爾茲用這筆錢買的第一件東西，竟是最新的電玩遊戲機，他說，這是「中獎前買不起的奢侈品」。

接下來，舒爾茲開始進行投資。在累積了一定的投資後，除了幫助家人，還買車，也去旅行。他甚至重返大學學習電影和廣播新聞，實現夢想。當然舒爾茲也感到有壓力要為朋友們的假期、吃飯或他們一起做的任何事買單。

他無奈地說，當你中了樂透，人們並不認為這筆錢是你辛辛苦苦賺來的。一位家人甚至直截了當告訴舒爾茲，中樂透是天上掉下來的，要求舒爾茲繼續給他們和其他人錢。

舒爾茲說，現在大部分空閒時間都用來鍛鍊身體，以及經營他的播客和YouTube頻道「樂透、夢想與財富」（Lottery，Dreams and Fortune），該頻道主要講述其他樂透中獎者的故事。

儘管做出了許多明智的投資選擇，舒爾茲仍然後悔錯過了特定的投資。他說，「我希望幾年前就投資比特幣，這是我唯一後悔沒做的事。」

