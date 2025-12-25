超狂！Uber揭台灣用戶年搭破2000趟 海外叫車熱區前三名出爐

Uber首度公開2025 年台灣整體行程洞察，日本成為台灣用戶2025 年海外叫車次數最高的國家。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察指出，台灣用戶全年累積給出超過1億顆星級評分，顯示高度使用黏著度與活躍度。其中，年度最長單趟行程突破500公里，從台北一路前往高雄；年度搭乘趟次最高的用戶來自台南，一年內完成超過2000趟行程。

此外，「日本」成為台灣用戶2025年海外叫車次數最高的國家，顯示Uber App已成為台灣旅客出國移動的重要工具。

請繼續往下閱讀...

從整體行程數據觀察，「標準型優步」仍是2025年最受台灣用戶歡迎的行程選項；減碳優步與純電舒適優步緊追在後，顯示永續行程已逐步融入用戶日常移動選擇；優步小黃則排名第三，反映平台多元行程選項的使用需求。今年新推出的「加大六人座優步」（Uber XXL）也展現明顯成長動能，其週末使用量較平日增加約三成，反映旅遊與聚會等多人出行需求持續升溫。

在服務版圖方面，Uber目前於全台與合作車隊共同提供服務的16個區域中，除2024年10月新加入的嘉義與苗栗外，2025年行程次數年增率最高的三個地區依序為屏東、宜蘭與南投，顯示Uber App正逐步深入都會區以外的民眾日常生活。

海外使用情況同樣亮眼，2025 年，台灣用戶在海外叫車前三大地區依序為日本、南韓與香港，僅需一個App即可輕鬆因應跨國移動需求；同時，也有來自174個不同國家與地區的海外用戶在台灣使用Uber App叫車，凸顯平台高度的國際化使用特性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法