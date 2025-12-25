不只建立信任還能促進下單！調查揭：「這顏色」最容易引發衝動購買

PRADA將明星氣墊推出全新「莫測藍尼龍氣墊粉餅」包裝，從外盒到粉撲皆換上時髦藍色調。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕第一眼所感知到的色調，往往在無形中牽動情緒，也左右消費者對品牌的好感與信任。根據電腦軟體公司Adobe針對美國消費者所做的調查，「色彩」已成為影響品牌觀感與購買決策的關鍵因素之一。

調查顯示，雖然整體而言Logo仍是最吸睛的品牌元素，有34%的消費者表示最先注意到的是標誌，但仍有16%的消費者認為色彩是他們對品牌的第一印象來源。更值得注意的是，每兩位消費者中，就有一人曾僅因顏色而在品牌之間做出選擇，其中以Z世代與千禧世代最為明顯，占比高達51%。

請繼續往下閱讀...

在眾多色彩之中，「藍色」被視為最具信任感的品牌顏色，有54%的消費者給予高度肯定，其次則是黑色（44%）。此外，調查數據也顯示，藍色同時也被認為是最容易引發衝動購買的色彩之一，顯示色彩不僅影響情緒，更與實際消費行為緊密相連。

這樣的「色彩經濟學」，在美妝產業中展現得尤為鮮明，其中，最懂得將色彩轉化為品牌語言與銷售動能的代表，莫過於時尚美妝PRADA BEAUTY，從品牌推出綠色、黃色到藍色潤唇膏，每一次色彩選擇都不只是包裝設計，而是一場精準的情緒溝通。

延續品牌一貫擅長的色彩策略，PRADA BEAUTY近期為旗下明星商品換上全新樣貌，推出限量版「莫測藍尼龍氣墊粉餅」，從外盒到粉撲皆換上時髦藍色調，進一步強化品牌辨識度。

這款專為亞洲膚質、混合肌需求所設計的「原生霧光尼龍氣墊」，原包裝採用PRADA經典包款所使用的黑色RE-NYLON再生尼龍材質，並搭配標誌性三角LOGO，將時裝語彙完整移植至彩妝之中，產品推出不到一年，即躍升為品牌底妝銷售冠軍。此次選用的「莫測藍」限量包裝，屬於低飽和、帶有柔和亮度的藍色調，既具天空般的清新靜謐感，又不流於甜美，恰到好處地為個人風格增添亮點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法