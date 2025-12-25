以為提早退休是解脫？這11種人最容易後悔、老後恐失控

外媒報導指出，提早退休會感到痛苦的11種人。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕提早退休近年成為一股風潮，對許多人來說彷彿是人生終極夢想，能享受旅行、培養興趣、遠離壓力、好好放鬆，但事實上，提早退休並不適合所有人。美國財經媒體《FinanceBuzz》整理點出11種應該三思是否提早退休的人，了解自己是否適合提早退休，有助於重新檢視人生與財務規劃，避免做出過於激進、難以回頭的決定。

1.依賴固定作息的人：如果你的心理健康仰賴規律作息與明確計畫，提早退休可能不是好選擇，一旦失去每天的行程與成就感，可能會感到空虛、無所適從。從忙碌、有計畫的生活突然轉為毫無安排，適應期往往比想像中艱難。較理想的做法是「階段式退休」，逐步減少工時，而非一次退出職場。

2.工作成癮者：如果你即使在度假、休息時也無法真正離開工作，那麼你的職涯可能早已成為自我認同的一部分。過早離開工作，可能引發身分認同危機，甚至陷入憂鬱。相較完全退休，工作狂更適合考慮創業或自由接案，在保有彈性的同時，仍能持續投入工作。

3.社交重心在職場的人：對不少人來說，職場是最重要的社交場域，甚至交到一輩子的朋友。若你的社交生活高度依賴工作環境，提早退休可能讓你迅速陷入孤立感，與其急著離開，不如珍惜仍能與人互動、合作的職場時光。

4.財務不穩定者：尚未存夠退休金、卻急著提早退休，風險極高。退休後的生活動輒數十年，僅靠社會保險或年金往往不足以支撐，此時應優先建立緊急預備金、退休帳戶與投資組合，或透過縮減開支來累積資金。

5.負債沉重者：若仍背負房貸、信用卡債或學貸，提早退休恐怕只會讓壓力加倍。失去穩定收入後，債務將嚴重侵蝕財務自由，理想狀況是先清償高利率債務，再考慮退休，才能安心生活。

6.財務管理能力不足者：提早退休意味著你必須獨立管理資金，包括預算、投資與長期規劃。若對金錢管理感到吃力，過早退休容易在不知不覺中把積蓄花光。此時，與其退休，不如先培養理財能力，並嘗試在工作中調整心態，找到新的滿足感。

7.沒有興趣或嗜好的人：如果生活重心只剩工作，一旦退休，很容易陷入極度無聊與失落。退休後的生活需要新的目標，例如志工服務、學習新技能、創業或旅行，在還沒想清楚如何填滿時間前，貿然退休恐怕只會更空虛。

8.從工作中尋找人生意義的人：有些人從解決問題、幫助他人或職涯成就中獲得深層滿足感，這並不是壞事。若你的「人生目的」來自工作，提早退休可能讓你失去方向，相較完全退休，彈性工時或遠距工作可能是更好的選擇。

9.高度依賴職場福利者：工作不只提供薪水，還包括醫療保險、壽險、退休金提撥與進修資源。

10.規劃短視近利的人：通膨與市場波動，隨時可能重創退休資金。若沒有分散投資、風險控管的概念，提早退休等於把未來交給運氣，缺乏長期視野者，應重新審視是否真能承受不確定性。

11.肩負照顧責任的人：若仍需扶養子女或照顧年邁父母，提早退休恐造成嚴重財務壓力。沒有穩定收入，照護支出可能迅速耗盡積蓄，較可行的方式，是發展副業、線上事業或被動收入，在擁有自由的同時仍保有現金流。

報導總結，提早退休並非人人適合，即使它聽起來再美好，也不代表是最佳選擇。真正無壓力的退休，必須建立在財務、心理與情緒都準備好的前提之上。別忘了，長期醫療與照護費用，往往是退休族最大的隱形風險，比起急著離開職場，把準備做足，才是真正的自由。

