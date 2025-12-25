AI市場持續擴張 美媒：未來10年應買入和持有3檔頂級科技股

美國投資媒體分析指出，投資人應考慮未來10年或更長時間內買入，並持有輝達、台積電和艾司摩爾等3檔頂級科技股。（路透檔按照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕過去10年，由於功能更強大的晶片和生成式人工智慧（AI）平台進入市場，AI市場迅速擴張，這些AI服務已成為實用工具，能為企業和一般用戶快速處理、分析和預測趨勢。根據Grand View Research預測，隨著越來越多企業利用AI來讓營運自動化和優化，AI市場在2026年至2033年間的年複合成長率將達30.6%。美國投資媒體《Motley Fool》分析指出，為了把握這個成長機遇，投資人應考慮在未來10年或更長時間內買入並持有輝達（Nvidia）、台積電和艾司摩爾（ASML）等3檔頂級科技股。

輝達是全球最大的繪圖處理器（GPU）和資料中心生產商，其產品用於處理複雜的AI任務。包括OpenAI、Meta（臉書母公司）和微軟在內的多數頂級AI公司，都在使用輝達的GPU，輝達也透過CUDA平行運算平台來鎖定這些客戶。

請繼續往下閱讀...

做為AI淘金熱潮中最佳「鐵鎬與鐵鏟」（picks and shovels，在AI熱潮中，販售必要技術、零組件或服務的公司）製造商，輝達仍有巨大的成長空間。輝達可面臨AMD（超微）價格更便宜的GPU、部分客戶自研的AI晶片、以及其他類型AI加速器的競爭，但輝達的先發優勢、業界領先的聲譽和強大的生態系統，將推動該公司業務長期成長。未來幾年，美國更嚴格的出口限制可能會抑制輝達對中國的出貨量，但該公司可透過在美國、歐洲和其他亞洲市場的成長來抵銷這種壓力。

從2025年度至2028年度，分析師預計輝達的營收和調整後的每股獲利將分別以46%和29%的年複合成長率成長，儘管該公司股價在過去10年已飆升約230倍，但其估值仍然合理，約為明年獲利的25倍。

輝達將頂級GPU外包給台積電代工生產，台積電是全球規模最大、技術最先進的晶圓代工廠商，也是唯一能夠生產輝達尺寸最小、密度最高、能源效率最高晶片的代工廠商。

台積電也在為AMD、蘋果和高通（Qualcomm）等其他無晶圓廠晶片製造商代工生產晶片。台積電在台灣生產最先進的晶片，雖然台灣容易受到與中國潛在的貿易和軍事衝突的影響，但台積電一直透過在美國、歐洲和日本興建更多工廠來降低這種風險。

在台積電第三季營收中，57%來自高效能運算（HPC）市場，其中包括輝達的資料中心GPU，這個業務正推動該公司近期成長，並降低其對週期性較強的PC、智慧手機和汽車市場的依賴。

分析師預計，隨著AI市場的擴張和週期性市場的穩定，台積電2024年至2027年的營收和每股獲利將分別以24%和27%的年複合成長率成長。對於1家本益比高達19倍的股票而言，這樣的成長率相當強勁，而且在可預見的未來，台積電仍將是蓬勃發展半導體產業的中流砥柱。

此外，如果沒有荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾，台積電就無法生產先進晶片。艾司摩爾是全球領先的微影機製造商，也是極紫外光（EUV）微影機的唯一供應商，該系統能夠生產出尺寸最小、密度最高的晶片。

過去20年間，艾司摩爾不斷完善其EUV技術，而生產這些龐大系統的高昂成本使得其潛在競爭對手難以越雷池一步。目前，艾司摩爾的每架EUV微影機售價在2億至4億美元（新台幣63億元至126億元）之間，需要多架飛機和卡車運輸，並且必須由艾司摩爾的團隊在代工廠重新組裝。

艾司摩爾對該市場的壟斷使其成為半導體產業的另1個關鍵支柱，而如果沒有其尖端技術，世界上最先進的AI晶片根本無法存在。艾司摩爾的先進微影機被禁止對中國出口，這雖然抑制該公司近期的銷售，但其在其他地區的成長應該能夠抵銷這種壓力。

分析師預計，從2024年到2027年，隨著艾司摩爾加大最新「高數值孔徑」EUV微影機的出貨量，用於製造尺寸更小、密度更高的晶片，該公司營收和每股獲利將分別以11%和18%的年複合成長率成長。儘管艾司摩爾股票的本益比為明年預期獲利的35倍，並不算便宜，但該公司的規模、長期成長的保障以及定價能力，足以支撐其較高的估值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法