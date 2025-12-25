Netflix《怪奇物語》第5季寫下串流史詩！帶動10億美元產值

《怪奇物語》第5季刷新Netflix英語影集史上最佳首播紀錄。（法新社）

〔記者邱巧貞／台北報導〕串流媒體平台Netflix（股票代碼：NFLX.O）現象級原創影集《怪奇物語》第五季正式上線後，迅速掀起全球追劇熱潮，影集播出首週即累積高達5960萬次觀看，刷新Netflix英語影集史上最佳首播紀錄。

自2016年首季開播以來，《怪奇物語》的影響力早已超越單純娛樂內容，逐步發展為橫跨影視、品牌聯名、授權商品、粉絲經濟的「IP商業生態系」，隨著最終季登場，這股效應更被全面放大。外媒指出，第五季上線後，前四季同步重返Netflix全球Top10熱門影集榜單，形成極為罕見的「全系列集體回流」現象，顯示老粉絲回鍋、新觀眾入坑，帶動整體觀看時數與平台黏著度同步攀升。

請繼續往下閱讀...

數據分析公司Parrot Analytics的資料指出，光在過去五年中，《怪奇物語》估計已為Netflix帶來至少10億美元的收益。

12/26至1/30，於指定威秀影城 或新光影城觀影，憑電影發票即可獲得「亞曼尼明星新品底妝體驗組」兌換券。（業者提供）

在影集聲量持續推升下，於劇中飾演Max Mayfield的女星Sadie Sink，隨著《怪奇物語》最終季熱播，個人聲量與商業能見度同步攀升。近期，時尚精品美妝Armani Beauty官方Instagram帳號釋出一支由Sadie Sink入鏡的影片，畫面中她塗上濃郁紅色霧面唇彩，隨即引發粉絲熱烈討論，不少網友在留言區詢問，進一步放大關注度。

Sadie Sink示範的唇彩，正是品牌即將推出的「奢華柔紗訂製唇露」，該產品靈感來自高訂服裝秀場上的烏干紗裙，主打前所未見的「水唇紗」質地，瞄準近年盛行的自然霧感唇妝趨勢。在技術層面，新品導入「一滴水轉紗」技術，使液態膏體在接觸唇瓣約三秒後即可凝化為霧紗薄膜，兼具防沾持色與絲滑妝效。

除新品曝光外，Armani Beauty也進一步將行銷場景延伸至觀影體驗，結合年底檔期推出影城限定禮遇，自12月 26日至1月30日期間，消費者於指定威秀影城或新光影城觀影，憑電影發票即可獲得「亞曼尼明星新品底妝體驗組」兌換券；於台北松仁威秀MUCROWN廳觀影者，還可憑電影券發票於現場領取「亞曼尼持色水唇紗精巧版 #560 柔紗粉棕」，並同步獲得明星新品底妝體驗組兌換券。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法