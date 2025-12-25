房子賣不掉？房主常忽略「這15招」 讓物件瞬間搶手

《FinanceBuzz》整理出15個屋主不太會注意到的技巧，能增加賣掉房子的機會。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕想快速賣掉房子，卻又不想降價過低？美國財經媒體《FinanceBuzz》整理出15個屋主不太會注意到的技巧，從聘請專業房仲、清理雜物、提升門面吸引力，到運用3D虛擬導覽和策略性定價，全方位助你在任何市場環境下加快銷售、吸引優質買家，甚至提升收益。

1.尋求專業幫助：你可能不是房仲，因此缺乏真正推動房屋銷售的經驗。聘請專業房仲是明智之舉，他們能加快交易速度、提高售價，並幫你避免浪費金錢。此外，買家通常會分擔部分佣金。專業人士不僅知道如何推銷你的房子，還有行業內的人脈和專業見解可提供，他們知道如何定價才能在最短時間內獲得最佳回報。

2.清理雜物：一項調查發現，64%的買家認為儲藏空間是購房的重要因素，如果房子裡堆滿了箱子和雜物，房子看起來就會很小。潛在買家會打開衣櫃、查看閣樓和地下室，因此，如果你想快速賣房，最好清空部分物品，讓房子看起來寬敞且儲物空間充足。

3.保持整潔：想要快速賣房，你需要讓房子看起來盡可能乾淨如新，骯髒的房子會讓很多買家卻步，他們不想在搬入前花時間清潔、油漆或更新。整個房子都要保持乾淨，尤其是地毯、牆面、門和窗戶，將地板清理乾淨，清除踢腳板上的污漬，甚至清理風扇葉片的灰塵。

4.根據近期成交價定價：用你當初買房的價格，或鄰居去年成交價來定價，是個常見錯誤。最好和房仲一起，根據近期市場成交價來設定最可能的售價。市場數據會顯示過去六個月內，同社區、同類型、同規模房屋的成交價格，這是定價的參考依據，如果定價過高，會吸引不到熟悉社區價值的買家。

5.設定策略性價格：策略性價格是指能吸引最多買家的價格，當你賣房時，要讓最多人看到你的房子。報導舉例，若買家搜尋低於30萬美元的房源，而你的房子定價30萬5000美元，就不會出現在他們搜尋結果中，但定價29萬9900美元，就能列入他們的表單。

6.提供激勵：如果你需要在60天內賣掉房子，可以提供一些銷售激勵。例如，承諾支付買家的過戶費用，如果他們提供全款購買，雖然全款買家可能較少，但這類優惠能吸引更多人考慮你的房子，尤其是尋求好交易的買家。

7.包含家電：提供家電可能讓房子更快賣出。當然，有些物品會讓買家卻步，例如老舊鋼琴或後院發霉的浴缸，需要清理掉。如果你有現代化、功能正常的家電，一定要在銷售中強調包含這些設備，這能增加首次購房者對房子的認真考慮。

8.去個人化：這可能有點困難，但搬家過程中必須做。拆下家人的照片、孩子的作品，收起宗教或政治物品，這些東西展示了這是你的家，但買家希望能看到他們自己可以擁有的空間。

9.拍攝吸引人的照片：清晰的房屋照片很重要，但可以再進一步，拍出漂亮的照片。例如，早晨陽光透過天窗，拍下光影；浴缸擺上蠟燭，拍出放鬆氛圍；夜晚後院的太陽能燈也能拍出美感。

10.提升門面吸引力：許多人會根據房子第一印象決定是否購買，因此門面必須吸引人。清理通道，修剪灌木和樹木，清除牆面霉斑。整理花圃，保持草坪整齊翠綠，可加些花卉，裝飾門口區域，營造溫暖感。

11.提供3D虛擬導覽：與當地攝影師合作製作3D房屋導覽，有助於買家更真實地感受房屋空間。你的房仲可以安排這個，這樣只有真正有興趣的買家才會預約看房，買家喜歡虛擬現實，也喜歡簡單的房屋影片展示。

12.消除異味：雖然烤餅乾或煮咖啡能讓房子香氣撲鼻，但更重要的是消除不良氣味。清潔地毯和傢俱，保持通風，必要時清理管道，如果房子有異味，可放置新鮮檸檬，不建議用化學香精，避免買家懷疑你在隱瞞問題。

13.在房源描述中增加緊迫感：房源描述應完整列出房屋特色，再加上一點緊迫感。例如「接受報價截止日期」，讓買家覺得必須立即決定，促進快速成交。

14.吸引優質買家：即便你想趕在市場下滑前賣出，也應設定買家資格。例如，只接受已獲貸款預審的買家，確保交易順利，減少延誤。

15.賣給你認識的人：無論是本地投資者或朋友，將房子賣給你熟悉的人，可能加快出售速度，節省時間，你甚至可以以自售形式交易，保留更多利潤。

報導總結，這些技巧能幫你提升房屋銷售效率，但最終你不希望因價格太低而後悔。無論你是因退休縮小居住空間，還是搬到別處，房子越快賣出，你就能越快搬入新家，減輕財務壓力。如果不確定如何開始，找一位以積極作風著稱的房仲是最可靠的做法。

