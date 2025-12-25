美國職業聖誕老人工作難找 招聘需求大減35％

美國職業聖誕老人今年面臨嚴峻就業挑戰。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國職業聖誕老人今年面臨嚴峻就業挑戰!根據調查數據顯示，今年商店聖誕老人的招聘職缺數量較2024年減少35%，相關工作機會自2022年以來持續大幅下滑。

《CBS News》報導，聖誕老人職缺縮水的原因包括企業削減預算、越來越多商場關門歇業，以及消費型態轉變。近年不少家長選擇避開節慶人潮，也避免將毫無防備的幼童抱到商店聖誕老人腿上的互動體驗，轉而以線上購物取代實體消費。

請繼續往下閱讀...

不過，對有志扮演聖誕老人的人來說，也並非全無好消息。儘管招聘需求減少，薪資水準卻有所提升。Revelio Labs 指出，目前聖誕老人工作的時薪中位數為25美元（約新台幣786元），高於 2022年的21.89美元（約新台幣688元）。

然而，薪資上升的同時，雇主的聘用門檻也明顯提高。調查顯示，今年約有70%的商店聖誕老人職缺要求應徵者必須擁有「真鬍子」，相較3年前僅14%的比例大幅增加。

有分析指出，平均薪資上揚並非全面加薪，而是因市場萎縮、僅剩條件較佳的人選被聘用，所造成的結構性結果。

