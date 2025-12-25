北京「夭鬼假細禮」！傳輝達祭1優惠讓中國爽買H200

中國企業對輝達H200晶片需求火熱。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕華盛頓已經放行輝達 H200 AI 晶片輸中，有消息稱中國對H200不感興趣。路透則披露，阿里巴巴、字節跳動等中國科技巨頭已接觸輝達，詢問採購H200事宜，並傾向下大單，因需求火熱，輝達擬要求台積電增加H200產能。最新消息更指出，輝達將對 H200 祭出具有競爭力的定價策略吸引中企，搶攻市場主導權。

《Wccftech》報導，分析師Jukan引述中國消息人士稱，一個由 8 顆 H200 晶片組成的叢集（cluster）售價預計約為 20 萬美元（約台幣630萬），這與目前市場上同類配置的中國降階版 H20 售價幾乎一致。

請繼續往下閱讀...

更重要的是，H200效能約輝達中國降階版H20晶片6倍強大。中國企業之所以對H200的強勁需求，主要是這是他們目前容易取得的最強大晶片。

報導說，川普政府解除對輝達向中國出口H200 AI晶片的限制後，鑑於中國正致力於向國產技術轉型，外界對北京是否會採購這些新晶片持懷疑態度。然而，目前的資料顯示，中國對輝達H200不感興趣的說法，並不準確。

而且，路透此前也指出，阿里巴巴、字節跳動等中國科技巨頭已接觸輝達，詢問有關採購H200事宜，並傾向下大單。這些公司計劃投入 310 億美元（約台幣9765億）用於基礎設施建設，這筆資金主要流向符合美國監管要求的輝達及 AMD 硬體設備。

報導說，如果沒有輝達的硬體，中國就無法訓練前緣人工智慧模型。正因如此，中國國內的通訊服務供應商和超大規模資料中心，都在爭相取得輝達H200和AMD MI308人工智慧晶片，因為它們是該地區主要的運算資源。

報導直言，像中國華為這樣的公司，儘管取得顯著進展，仍然無法與西方公司競爭，因為它們受到產能限制，而且缺乏像輝達或AMD那樣強大的生態系統。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法