2026全球7件大事！CNN點名「這件」將成台灣命運分水嶺

川普預計明年春季赴北京與習近平會晤，台灣將是核心議題，其未來恐被端上談判桌。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著2025年進入倒數，《CNN》全球事務分析師Brett McGurk撰文指出，2026年將成為全球權力轉折的關鍵一年，從AI到委內瑞拉，其中文章提及，川普預計明年赴北京與習近平會晤，台灣將是核心議題，川普是否會延續數十年的對台政策，還是為了貿易協議而默許北京在其勢力範圍內稱霸，將左右台灣命運。

文章指出，過去一年帶來的改變，與其說是「過渡」，不如說是「轉型」。而2026年，正逐漸成為一個「關鍵樞紐年」，全球議程上同時出現多個重大轉折點。

請繼續往下閱讀...

1.委內瑞拉：對峙升高

川普政府已在加勒比海與西大西洋部署冷戰高峰期以來最大規模的艦隊，美軍正對所謂的毒品走私集團展開致命打擊，至今已進行近30次空襲。過去一週，川普更宣布對非法石油運輸實施軍事封鎖，並扣押更多油輪，進一步升高局勢。

這看起來像是一項以軍事力量作後盾的「政權更替」政策。白宮似乎希望委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）自行下台，前往俄羅斯或其他國家度過餘生，據傳川普已直接提出此要求。但這樣的結果並不樂觀，歷史上，僅靠經濟制裁與外部威脅，極少能迫使馬杜洛這類領導人交出政權。川普如今主張，美國將重新成為西半球的主導力量，必要時將動用武力以維護自身利益。這一切意味著什麼？2026年馬杜洛的去留，將給出答案。若他仍掌權，川普恐被視為只會虛張聲勢；若他下台，幾乎沒有人會懷疑川普作為半球霸權的決心。

2.俄烏戰爭邁入第5年

明年2月，俄羅斯入侵烏克蘭將邁入第5年，這場戰爭對俄羅斯而言堪稱災難，但俄國總統普亭仍無退讓跡象。戰爭進入第五年，往往是轉捩點，不是因為雙方筋疲力盡而走向和平，就是冒險升高衝突以打破僵局。普亭可能視2026年為瓦解烏克蘭意志的關鍵時刻。

然而，目前雙方皆無明顯突破，戰況可能重演過去4年的模式，俄羅斯持續投入人力，換取零星土地；烏克蘭則仰賴西方在經濟與軍事上的支持。川普正推動一項和平協議，傳聞內容包括以烏克蘭割讓部分領土，換取安全保障，讓普亭能從極端目標中退場。但普亭至今未顯示接受意願，屆時，川普是將責怪普亭、持續支持烏克蘭，還是選擇抽身、削弱烏克蘭抵抗能力，將成為關鍵。第五年戰爭的決定性戰場，或許不在烏克蘭，而在華府。

3.台灣：被端上餐桌？

Brett McGurk指出，2025年最具象徵性的畫面之一，是普廷、習近平、金正恩在北京場合中的親密互動，伊朗總統亦在一旁。這四國正聯手支援俄羅斯，推動一個由中俄主導、世界分裂的秩序，小國只能屈從大國意志。

耐人尋味的是，川普政府的政策似乎與此觀點不謀而合。其最新《國家安全戰略》指出，美國不再扮演「撐起世界秩序的阿特拉斯」，並批評歐洲盟友軟弱、面臨「文明消失」。

文章指出，台灣，正是這一切不再只是理論的地方。半世紀來，美國以戰略模糊維持台海和平，既承認一中政策，又維持對台安全與經濟連結。川普上週批准史上最大對台軍售，金額近110億美元。中國則明確準備在2027年前具備犯台能力。

川普預計明年春季赴北京與習近平會晤，台灣將是核心議題，其未來恐被端上談判桌。台灣掌握全球多數先進晶片，一旦遭入侵，全球經濟衝擊恐高達10兆美元。問題在於，川普是否會延續數十年的對台政策，還是為了貿易協議而默許北京在其勢力範圍內稱霸？台灣正緊盯這場峰會，因為有句老話說得好「不在餐桌上，就在菜單裡」。

4.以色列：關鍵選舉

在軍事成就方面，以色列度過了不錯的一年。今年以一項加薩人質與停火協議開局，年底時所有人質獲釋。總體而言，以色列未能將軍事成功轉化為持久的政治與外交成就，部分原因在於國內分裂。如今的以色列由歷史上最窄小的聯合政府之一執政，主導力量為民族主義右派政黨，這些政黨加劇以色列社會的對立，並使與阿拉伯首都的新外交機會受阻。以色列總理納坦雅胡自稱自己是其極右聯合政府中「最自由派」的成員。

以色列必須在2026年10月27日前舉行國會選舉，距上次選舉已4年。如果納坦雅胡提前解散國會或其政府未能通過春季預算，選舉可能提前舉行。選舉結果將決定以色列能否鞏固軍事成功，還是繼續處於脆弱不穩的現狀。如果以色列從選舉中產生一個新的團結聯合政府，或至少是沒有極端派成員的聯合政府，那麼川普在任期結束前擴大「亞伯拉罕協議」的機會將增加。如果選舉陷入僵局，無法組建新政府，或者產生與現狀相同的政府，則外交進展不大，以色列可能錯失歷史性機遇。

5.伊朗：情勢將改變

伊朗度過了糟糕的一年，2026年可能更糟。伊朗原本仰賴真主黨、哈瑪斯、伊拉克民兵與胡塞等代理人組織，加上飛彈、俄製防空系統與核計畫，在中東地區展現強大實力與影響力，但在哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列後，這一切出現翻天覆地的變化，因為伊朗做出加入這場混亂的致命選擇。

2026年，伊朗局勢不會好轉，如果伊朗試圖恢復核計畫或導彈庫存，以色列可能再次出手打擊。伊朗年輕人口對神權統治體制不滿，加上接班危機，該體制可能動搖。與此同時，一個受挫的政權可能以恐怖行動或魯莽攻擊以色列作為報復，今年仍需高度關注伊朗。

6.恐怖主義：再次抬頭

即便911事件已過25年，也不可忽視。2014至2018年間，Brett McGurk曾協助領導對ISIS的打擊行動。美國建立了由80個國家和組織組成的國際聯盟，追蹤ISIS成員、打擊資金、反制意識形態並摧毀其網路。效果顯著，2014至2020年間，全球受ISIS影響的恐怖攻擊減少近60%。

如今情況已改變。2022至2025年間，受哈馬斯對以色列攻擊影響，恐怖事件和死亡人數再次上升。僅在上個月，澳洲發生針對猶太人的大屠殺，洛杉磯的新年夜炸彈陰謀被破獲。敘利亞上週，ISIS首次自2019年以來殺害兩名美軍，美國隨後對「70多個ISIS目標」進行空襲。未來一年，這一令人擔憂的趨勢可能持續，要扭轉局勢，美國及其夥伴必須加強跨境執法合作，對任何鼓吹或縱容暴力以達政治目的的人毫不寬容，打擊ISIS的國際聯盟提供了一個可借鑑的模式。

7.人工智慧：革命

少有議題能像AI這樣迅速且決定性地躍上全球議程，它也將長期佔據焦點，在北京與華盛頓，AI被視為存在性競爭，常被比作冷戰時期的太空競賽，因其軍事應用及改變幾乎所有國策領域的潛力。

2025年，中國推出新一代前沿推理模型DeepSeek R1，驚艷全球，以更低成本挑戰美國領先模型。它迅速攀升至蘋果App Store榜首，短暫衝擊金融市場，引發納斯達克大幅下跌及某大型美國晶片商單日歷史性損失。市場回穩，但事件的教訓清楚表明，既定技術優勢可能迅速消失。美國試圖透過出口管制和擴大依賴美國技術的夥伴網路來鞏固地位。川普政府計畫深化這些合作，並提出放寬部分對華出口限制，這一舉動引發兩黨關切，尚未實施。

美國國內挑戰也在增加。美國在支持快速擴張的數據中心所需電力上落後中國，而電力需求正激增。一些民主黨人開始呼籲限制新建數據中心。正如冷戰時期，全球科技競爭可能與國內政治壓力發生衝突。2026年，隨著AI快速發展、政策爭論未決及地緣政治競爭加劇，AI將成為塑造全球政治的最重要力量之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法