比特幣缺席今年聖誕行情 幣安創辦人趙長鵬這樣看

比特幣在今年的聖誕節沒有大家想像中的「過節行情」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕傳統金融市場迎來年末「聖誕行情」，但全球市值最大的加密貨幣比特幣（BTC）卻毫無起色，價格仍在8.7萬美元區間小幅波動。鑒於今年聖誕行情比特幣缺席，幣安創辦人趙長鵬 （CZ） 在社交平台發文提醒投資人，應更多關注市場FUD（恐懼、不確定與疑慮），而非單純追蹤價格波動。

趙長鵬今（25日）稍早在X平台發文表示，「每當比特幣達到歷史新高時，你有沒有出現一個念頭『我真希望自己早點買進比特幣』？其實啊，那些「早就買了」的人並非是在歷史高點進場買入，而是在市場充斥著恐懼、不確定與懷疑的時候買入」，並在文章最後祝大家聖誕快樂。

請繼續往下閱讀...

《Blocktempo》報導，趙長鵬將「早期」定義為情緒低點而非時間先後，暗示比特幣目前約 8.7萬美元的價格區間，正處於心理折扣位。

趙長鵬發文一出迅速引起市場關注，有網友表示，「人人都想要低價，但沒人願意承擔購買的勇氣」、「完全同意。早期的買家是在情況嚴峻、前景黯淡的時候買的。聖誕快樂」、「教訓會反覆出現，直到人們吸取教訓為止。大多數人會等到下一次達到歷史最高水準時，才會再次感到同樣的遺憾」、「通常情況下，感覺不適合購買的時候，反而是購買的好時機」、「信念是在恐懼、不確定和懷疑（FUD）中建立起來的，而不是在高點（ATH）建立起來的」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法