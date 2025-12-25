聯卡中心揭密消費新趨勢：女性成主力、男性也愛美

聯卡中心信用卡大數據平臺最新「男女性信用卡消費樣態差異分析」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕現代社會性別平權意識抬頭，傳統「男主外、女主內」的界線日益模糊，這個趨勢已反映在台灣人的刷卡行為中。根據聯卡中心信用卡大數據平臺最新報告，女性不僅在整體消費規模上全面領先，男性在「美髮美容」產業的參與度也顯著提升，顯示性別消費刻板印象正在鬆動。

聯卡中心信用卡大數據平臺最新「男女性信用卡消費樣態差異分析」，統計2024年7月至2025年6月間，女性消費力已全面領先，在信用卡市場的活躍度已超越男性，成為市場核心動力。數據顯示，女性的刷卡總金額占比達52.86%，刷卡筆數占51.66%，而消費總卡數占比更達55.75%。此外，女性的消費高峰期較長，從40歲一路延伸至60歲，是信用卡市場中最重要的刷卡族群 。

請繼續往下閱讀...

若比較男女性的單卡單筆消費狀況，女性平均單筆消費金額1499元、金額中位數320元均高於男性，但男性平均年刷卡金額7萬383元，較女性的6萬2,629 元，高出約7700 元；男性平均每卡年刷卡筆數為49筆，高於女性的42筆。顯示女性較傾向依消費場景及回饋優惠切換使用不同卡片。

在通路表現上，各年齡層女性的「網路交易」參與度於均高於男性，尤其主導了以日常採購為主的國內網購平台。相對地，男性在「國外網路交易」表現更為積極，筆數占比近6成。此外，在繳稅、公共費用等「公共行政支出」方面，男性消費占比高達62.71%，聯卡中心解讀為，家庭財務分工中，男性仍較多承擔公共費用的繳納。

進一步分析消費產業，雖然仍可見男女性的傳統偏好，例如男性在交通相關行業（汽車維修、加油）的筆數占比仍超過6成，女性則在服飾美容業占比超過7成，但男性在「美髮及美容美體業」的消費筆數占比，已從2020年的17.12% 成長至2025年的26.32%，5年間大增9個百分點，反映現代男性日益重視個人外表管理；女性在傳統由男性主導的「汽機車零件用品業」中，消費占比也從2020年的36.09% 緩步成長至39.19%，均凸顯性別消費界限正在鬆動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法