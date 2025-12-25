5年薪水飆8倍！27歲男「年薪直衝1356萬」 靠這些策略翻身創業

現年27歲的Nabeel Khan靠精準規劃、積極學習與高額儲蓄，最終成功辭職創業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名27歲的男子，他用5年的時間，將自己的年薪從5萬美元（約新台幣157萬元）提升到43.2萬美元（約新台幣1356萬元），狂翻超過8倍，並靠精準規劃、積極學習與高額儲蓄，最終成功辭職創業，如今正實現他多年來的創業夢。他的經歷展示了如何快速提升職涯、累積財富，並將創業夢想變成現實。

《CNBC》報導，現年27歲的Nabeel Khan從小就知道自己想成為企業家。從高中起就展現企業家精神，當時他招募12名同學共同創辦AP輔導補習班（美國的大學先修課程），首月收入約5000美元（約新台幣16萬元）。在密西根大學主修材料科學與工程的他，本打算進入運動器材領域，但後來意識到科技創業能帶來更大影響。

請繼續往下閱讀...

2020年畢業後，Khan進入亞馬遜擔任倉庫運營經理，初始年薪5萬美元（約新台幣157萬元）。透過積極尋找導師、參加軟體訓練營並取得認證，他在公司內迅速晉升，2021年升任項目經理、年薪6.6萬美元（約新台幣207萬元）；2023年成為產品經理、年薪14.6萬美元（約新台幣458萬元）；2025年晉升資深產品經理，年薪高達43.2萬美元（約新台幣1356萬元）。

Khan分享，在亞馬遜任職時，他馬上著手規劃如何在公司內成長，特別是能助他實現創業夢想的角色。他發現項目經理與產品經理的職位，不僅是晉升機會，還能教會他管理團隊與設計產品的技能。為了了解如何獲得這些職位，他尋找公司內外的導師，每位導師都給了他關於所需技能的建議，以及具體專案來證明自己有能力晉升。

他也為自己製作了一份學習路線圖，利用晚上和週末時間學習新技能。例如，他花了6個月參加軟體訓練營，學習程式設計，並獲得亞馬遜雲服務（AWS）認證。

在亞馬遜工作期間，他儲蓄了超過80%的收入與投資，五年間累積約66.6萬美元（約新台幣2091萬元），成為他辭職創業的財務後盾。2025年7月，他成立SkillAxis公司，幫助非科技公司打造AI產品經理，創業初期僅靠儲蓄維持生活，但公司在短短幾個月內創造約5.1萬美元（約新台幣160萬元）營收。

談及職涯成功秘訣，Khan強調「在現有環境中發揮創意，超越職責」，並表示自己未來目標是30歲前淨資產達100萬美元（約新台幣3140萬元）。他說，「對我而言，成功的生活是工作與家人朋友的平衡。現在，我覺得我正過著夢想生活。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法