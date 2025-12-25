他受夠當醫生改創業 如今公司「估值超過146億」親曝成功心路

Thomas Kelly不當醫生轉行，創立AI醫療新創公司。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲一名曾立志行醫救人的男子，在真正踏入醫療現場後，卻親身體會高壓與倦怠，最終選擇離開醫界，轉而投入人工智慧創業，如今，他所創立的AI醫療新創公司，估值已超過4.65億美元（約新台幣146億元），他也分享自己的創業心路。

《CNBC》報導，在澳洲墨爾本長大的凱利（Thomas Kelly）於2017年醫學院畢業，圓了從小成為醫師的夢想。然而，臨床現實與理想落差甚大。他曾透露，自己每天需看診近百名病人，每位病人的看診時間僅約10分鐘，還得同時處理大量檢查、文書與行政工作，長期處於高度緊繃狀態。

凱利表示「在理想情況下，我希望能花足夠時間了解每一位病人，記住他們的家庭與背景，並持續追蹤他們的狀況」，但現實中，這樣的醫療環境讓他與許多臨床醫師一樣，面臨嚴重的職業倦怠。這段經歷促使他思考，是否能透過科技改善醫師的工作方式。他開始研發AI工具，協助轉錄醫病對話、產生臨床筆記，並減輕醫療人員繁重的行政負擔。這個想法，最終發展成為後來的AI醫療記錄軟體Heidi。

成長於澳洲墨爾本的凱利，從小受到家庭醫師的影響，認為醫師是能結合智慧、專業與善意的職業典範。求學期間，他同時對數學與電腦科學抱有濃厚興趣。就讀墨爾本大學醫學院期間，他還在YouTube上分享醫學教育內容，並輔導有志報考醫學系的學生。

這項原本只是興趣的副業，意外吸引大量學生關注。為了提升效率，凱利開始嘗試開發AI工具，其中一款名為「Oscar」的模擬面試系統，讓學生能與虛擬醫學面試官對話練習。到了2020年，該系統已累積約2萬名使用者。

隨著技術成熟，凱利發現，若AI能理解學生與考官的對話，也同樣能應用於醫病溝通。他認為，醫學的核心本質是一段高度專業卻仍屬於「對話」的過程，而這正是AI能發揮價值的關鍵。2021年，凱利面臨人生的重要抉擇，繼續接受血管外科訓練，走傳統醫師職涯，或是暫別醫界，全力投入創業。最終，他選擇後者，正式離開醫療工作，專注打造Heidi。

目前，Heidi已成為協助醫師處理臨床文件與行政工作的AI醫療文書工具，累計募資金額接近1億美元（約新台幣31億元）。今年10月，公司完成6500萬美元（約新台幣20億元）B輪融資，企業估值達4.65億美元。

回顧當初的決定，凱利表示，他曾反覆問自己，未來回首人生時，是否會後悔沒有嘗試。他說「如果有一天坐在養老院，家人都在身邊，我知道自己一定會後悔沒有勇敢踏出那一步」。

