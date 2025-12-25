美全面封殺中國無人機引恐慌 ! 美媒爆 : 50萬飛手「急囤貨」為這件事

美國全面封鎖中國無人機，50萬名飛手緊急囤貨抗議，憂2年內生計恐斷炊。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府以國安疑慮為由，推動封殺中國製無人機，在近十年後，本週終於拍板定案，將中國大疆等所有外國製造的無人機及零件列入「受管制清單」，禁止其在美國銷售新型號產品。美媒報導，這項突如其來的禁令，瞬間點燃美國無人機產業的恐慌情緒，近50萬名持證操控員（飛手）掀起「囤貨潮」，擔憂2年內生計就將斷送，怒向國會和白宮發起聯名抗議。

據報導，美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）宣布，全面禁止外國製無人機及關鍵零組件進入美國市場，並將中國兩大無人機製造商大疆（DJI）與 Autel Robotics列入封殺名單。這項決定意味著，相關企業及其子公司、合作夥伴，未來都不得在美國進口、銷售或行銷新的無人機設備。

但FCC的禁令不溯及既往，目前已在市面上流通或已售出的機型暫不受影響，但官方也保留日後將舊款機型納入禁用清單的權力。這項行動源自白宮主導的跨部會小組通報，認定外國製無人機存在「不可接受的風險」，促使 FCC 迅速出手。

華府對中國無人機的警戒可追溯至2017年，當時美軍即下令停止使用大疆無人機，理由是存在資安漏洞。多年來，美國政府多次警告，中國共產黨可能取得無人機蒐集的影像與數據，甚至干擾飛行操作，並曾要求電力與公共設施單位避免使用大疆進行巡檢。五角大廈更將大疆列為「中國軍方企業」，大疆雖提告反擊，但未能成功撤銷該認定。

大疆表示，願意接受美國國安審查，並強調包含美國政府單位在內的多項獨立評估，均未發現其產品存在資安問題。大疆指出，其無人機可在未連網狀態下飛行，所有影像與資料皆儲存在本地裝置中。

據報導，該禁令一出，立即在美國近50萬名持證商用無人機飛手之間引爆怒火。市場消息指出，近幾個月以來，美國購買大疆產品已變得困難，因為美國海關以「涉及強迫勞動」為由，頻頻扣留大疆貨物。

大疆在美國商用、市政與休閒無人機市場的市占率高達70%至90%，對多數飛手而言，幾乎沒有可行替代方案。許多人開始瘋狂囤貨，包括無人機本體、電池與備品，並緊急向國會議員與白宮陳情，直言這項禁令恐怕直接斷送生計。

有加州葡萄園主表示，同等性能的美國國產無人機售價高達3萬美元（約新台幣94萬元），而大疆只要1.1萬美元（約新台幣34萬元），且技術領先至少一代。

印第安納州一家工程監測公司的負責人直言，他開的是美國車、支持美國製造，但現實是「美國無人機根本打不過大疆」。為了撐過未來幾年，他的公司已囤了數十台大疆無人機與相關設備，只因「我們很清楚2026年會變成什麼樣子」。

據報導，亞利桑那州飛手訓練機構 Pilot Institute 針對8000名飛手進行調查顯示，約43%受訪者認為禁令將對公司造成「極度負面」甚至「足以結束營運」的衝擊，約85%表示，在沒有大疆的情況下，最多只能再撐2年。

不少飛手坦言，他們買 DJI 不是因為它來自中國，而是因為「買得到、夠便宜、又真的好用」。一名在密西西比州替房仲拍攝空拍照的小企業主無奈表示，他只是個在松林與住宅上空飛無人機的普通人，「為什麼要限制我們？替代方案在哪？現在根本沒答案。」

與此同時，美國政府也試圖扶植本土產業。五角大廈啟動「無人機優勢計畫」，預計在2027年前投入11億美元（約新新台幣345億元），採購數十萬套美國製無人機系統。部分美國廠商被視為潛在受惠者，例如西雅圖的Brinc Drones，其創辦人直言，在北京補貼撐腰的情況下，「沒有國家支持的企業，根本不可能和大疆競爭」。

在產業震盪下，與大疆有業務往來的美國通路商也急尋出路。去年11月，一家美國航太公司收購了大疆經銷商與使用大疆技術的無人機製造商，背後投資人中，甚至出現川普之子的身影。相關企業直言，這些布局正是為了搶占「禁令之後」的市場空缺。

