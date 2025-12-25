桃園率全台之先推動可負擔住宅 買賣採固定總價模式防炒房

桃市府表示，將以「站站都有家」的規劃，在大眾運輸場站周邊整體開發區，提供可負擔住宅。（都發局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為讓年輕人買得起、住得起，桃園市創全台之先推動可負擔住宅政策，桃園市可負擔住宅捐建、出售及使用管理自治條例草案已擬定，針對開發商捐建原則、定價原則、買賣機制、承購資格及產權控管機制進行規範，民眾最關心的買賣、處分機制等，將採固定總價模式及信託機制管理，桃市府都發局長江南志表示，預計明年上半年送議會爭取支持，第1批可負擔住宅將優先以航空城安置住宅餘戶轉作試行，首波鎖定設籍滿1年及育（孕）有未成年子女的25歲至44歲市民，只要符合家庭成員無自有住宅條件者即可提出申請。

桃園市長張善政24日於就職3週年記者會提到，桃園人口為六都成長最快，出生率也是最高，為提供年輕家庭安居桃園，以大眾運輸導向型發展TOD+政策，在大眾運輸場站整體開發區內整合住宅政策，提供「住得起、住得好」，更為全台之先的可負擔住宅，並以只能成功不能失敗，要市府同仁全力推動，未來也可以將這樣的概念發展到全國。

他也提到，可負擔住宅以居住使用為核心，落實住宅去商品化的政策目標，避免炒房，可負擔住宅將優先於捷運及鐵路場站周邊整體開發地區導入，幫助年輕家庭可利用大眾運輸就近工作、安心育兒，而可負擔住宅可繼承，未來若無需求或是想要更換其他住宅，一樣可以固定的價格賣回給市府住都中心。

都發局長江南志表示，目前已擬定桃園市可負擔住宅捐建、出售及使用管理自治條例草案，並優先對大眾運輸場站周邊的整體開發區，明訂開發商捐建可負擔住宅，基地規模達1500平方公尺以上的開發案，需捐建一定比例的可負擔住宅，其中捐建的住宅內部空間要約23坪到35坪的房型。

江南志進一步說明，可負擔住宅概念拋出後持續蒐集民眾意見，民眾關心定價與買賣機制、移轉和管理等議題，都已納入自治條例草案，無論買、賣將採固定總價模式辦理，避免價格隨市場波動而產生套利空間，落實住宅去商品化的政策目標。

至於房產處分問題，他表示，自治條例研擬過程也陸續與幾大公股銀行、法律代表等研商，取得共識將採信託機制管理可負擔住宅產權，確保民眾與政府端的權益，目前也同步啟動規劃可負擔住宅再出售媒合平台，協助承購人依法、透明、公平辦理再出售作業，透過平台有效控管住宅承購資格、交易價格及住宅流向，確保可負擔住宅於制度體系內循環使用，兼顧個人權益保障與公共資源有效管理。

都發局表示，可負擔住宅自今年初開始啟動自治條例草擬，過程中持續徵詢民間代表意見，條例預計明年上半年送議會爭取支持，第1批可負擔住宅將以航空城安置住宅餘戶轉作試行，另外，包含A20、21等桃園市內重要捷運及鐵路地下化重要車站周邊，都已在都市計畫的土地使用管制納入捐建規範。

