租金補貼調查3》 逾半月租未滿1萬 雙北租金壓力較大

〔記者徐義平／台北報導〕超過5成的300億租金補貼申請案件，每月房租未滿1萬元。根據最新發布的「2024年住宅需求動向調查」，高達46.8%的受訪申請案件，每月房租超過5千元、未滿1萬元，另有10.3%的受訪申請案件、每月房租未滿5千元。然而區域差異顯著，雙北市租金負擔較大，每月租金介於1萬元至2萬元者的比例合計超過7成5。

反觀每月房租2萬元以上的占比則近1成，其中房租3萬元以上的占比則僅約1.4%。馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，從租金補貼統計資訊來看，工作族群、學生族群與弱勢族群等申請補貼比率可能不少，而這些族群大多為單身或2、3人，因此，租賃物件坪數相對小，房租跟著相對低，另外，房租較高的租屋族，或許因未達補貼條件而未申請，造成租金數據偏低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常每月房租未滿1萬元就是專業型收租的房東，尤其房東本來就有租屋實際行為，可能也不擔心租客去申請補貼，實際上申請完補貼後、租屋族的租金負擔真的就不會太重，建議民眾還是要趁政府幫忙期間多存點錢，當成日後租屋或者購屋的基金。

租金補貼資料除可以揭露出市場需求，相對也能看出租客負擔能力，甚至是出租房屋的經濟水準。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，值得注意的是，近十年崛起而且持續成長、滲透的租賃住宅服務業，可透過經營規模，解決房東投資管理、勞動力老化的痛點，進而降低成本、增加收益，但目前「租賃住宅市場發展及管理條例」修正案在租金調幅、租期、續租規定方面都沒有充分考量到專業服務業的第三方角色。

