租金補貼調查2》適用年齡層下修 逾5成不到10坪

「2024年住宅需求動向調查」，受訪案件中，六都有五都的租屋面積未達10坪比率超過5成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年300億元中央擴大租金補貼受訪申請案件中，超過5成、約52.4%的租賃面積不到10坪，即每1.9件就有1件租屋坪數不到10坪， 若加計10坪以上、未滿15坪占比高達70.7%，另30坪以上的僅占5%，即便加計25坪以上、未滿30坪的比率，也不過約12.8%；而租賃面積未滿10坪，僅自己居住的比率近5成。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，2023年因成年認定年齡從20歲下調至18歲，促使2024年租金補貼申請限制年齡也跟著適用，也就說適用對象更多、年齡則是往下延伸，就連大學生都可以申請，因此適用租用小坪數格局的比率大幅增加。

根據最新發布的「2024年住宅需求動向調查」，受訪案件中，六都有五都的租屋面積未達10坪比率超過5成，其中比率最高的都會區是台南市、約63.1%，第二名則是台中市、約56.8%，僅新北市約39.1%，是六都中唯一不到5成的都會區，至於，其它縣市竟有4個縣市占比超過6成，依序為雲林縣的64.8%、嘉義縣的64.7%、新竹市的64%，以及澎湖縣的63.4%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租屋比較常見就是出社會到結婚前，呈現一人飽就全家飽的階段，且租屋通常是為了有個遮風避雨的地方，甚至想省點房租讓日後有更多資金可以運用，因此，統計上可發現未滿10坪相對普遍，尤其是都會區這種需求相對較多。

觀察租金補貼受訪對象承租的住宅格局，其中以獨立套房占比最高、約39.7%，第二名則是整戶、約31.8%，第三名為分租套房、約24%，反觀雅房占比僅4%。

租金補貼申請戶 獨立套房占比最高

馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，多數租屋族觀念是「堪用即可」，不會追求寬敞的居住空間，畢竟坪數越大租金越貴，因此租賃市場「總價化」日益明顯。由於租屋族有頗高比率是在異鄉工作、負笈外地求學的民眾，租賃物件多為套、雅房，小宅比率高仍屬合理。

