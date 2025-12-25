川普貿易戰居下風？智庫揭放行輝達H200輸中暴露1弱點。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普政府新協議，允許包括輝達（NVIDIA）H200在內的先進人工智慧（AI）晶片銷往中國的政策改變，美國在美中貿易戰所處的戰略優勢已漸消失，美智庫專家指出，美國在最新達成的協議，未促使中國遵守或讓步關鍵礦產供應保障、大豆採購，更無法促成經濟再平衡，不僅暴露其戰略弱點，且中國對AI晶片不埋單，也顯示中國實力日益增強，並在貿易戰中獲得了優勢。

《國家利益》雜誌報導，保衛民主基金會（FDD）中國計畫的高級研究分析師傑克·伯納姆（Jack Burnham）表示，華盛頓AI晶片出口，雖然包括輝達的H200，將使中國企業能夠比國內同類產品進行升級，但這項交易可能不會對中國的運算能力產生根本性的影響，也不會影響中國在人工智慧的未來領域與美國競爭的興趣。

請繼續往下閱讀...

相反，這項決定標誌著中國能夠在不直接動用武力的情況下，以溫和的方式施加壓力，而華盛頓似乎因為越來越擔心在脆弱的貿易關係爭端中被迫讓步，而放棄了自己原本的優勢。

伯納姆指出，最初，美國宣布實施出口管制，旨在遏制中國前所未有的軍事現代化 。這些管制措施本質上是防禦性的，旨在減緩北京的崛起速度，同時為美國鞏固自身領先優勢爭取時間，或者，在最樂觀的情況下，迫使中國走上另一條道路。

然而，現實卻出乎意料。過去20年來，北京致力於消除其新興高科技經濟中一切外國影響力，因此拒絕妥協。它實際上拒絕了美國早先提供的中階晶片，同時向中國企業發出明確的政治訊號，要求它們支援蓬勃發展的國產晶片。即便中國已默許取消對其他戰略要地，尤其是稀土的限制，北京仍決心優先發展國產晶片，即便其性能預計會稍遜一籌。

如今，美國最新達成的協議似乎並未促使中國遵守協議或讓步。華盛頓以日益強大的資產換取了除充實國庫之外的許多利益，卻未獲得任何實質收益，因此選擇與北京達成新的緩和協議。儘管不時會出現一些邊緣政策，但美國的首要目標是在不引發進一步危機的情況下，管控這段飽受衝擊的貿易關係。

相較之下，北京方面仍致力於避免任何形式的依賴，國內創新在國家資助下持續蓬勃發展。美國也沒有公開獲得任何新的讓步，出售先進晶片並不能保障關鍵礦產的供應，也無法拯救大豆種植者，更無法促成經濟再平衡。

相反，這些晶片的價值將體現在其象徵意義上。即便它們最終被留在箱子裡，它們的存在本身也表明，美國為了應對潛在的危機，願意主動做出妥協。

在不明威脅的壓力下，美國在曾經被視為國家安全核心的問題上做出讓步 ，這也表明華盛頓可能願意放棄原本穩操勝券的局面

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法