2026年市場出現動盪？大摩點出「3大焦點」

大摩策略師點出了明年可能衝擊市場的3個意外情況。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕市場普遍預期明年美股將迎來更多好時機，但總是可能出現一些意外和風險顛覆前景，摩根士丹利（Morgan Stanley）的策略師點出了明年可能衝擊市場的3個意外情況，並列出他們認為2026年可能出現的重大驚喜。

《商業內部》報導，大摩是華爾街預測股市將迎來另個光明一年的機構之一，展望未來一年，大摩預計，受惠於強勁的企業盈利，以及將蔓延至整個美國經濟的「滾動復甦」，標普500指數在2026年將再上漲13％。

請繼續往下閱讀...

大摩團隊在報告中表示，「沒有驚喜的一年本身就是一個驚喜」。並點出該行在2026年關注的3大焦點。

報告中指出，美國經濟可能會出現「失業生產力提升」，這是「失業型復甦」的加強版，這將抑制通膨，並為聯準會（Fed）進一步降息打開大門。分析師表示，在這種情況下，美國就業市場疲軟將有助於抑制薪資成長和通膨，而生產力加速成長，則有助於維持經濟穩定成長。預計在這種情況下，核心通膨可能會降至2％以下。

這種由供給驅動的通貨緊縮，讓聯準會有空間將政策利率降至寬鬆區間，而投資人不必擔心政策引發的通膨再次加速，這也可以緩解投資人對美國不斷成長的赤字的擔憂。勞動生產力成長似乎已經開始上升，勞工部數據顯示，Q2所有非農業企業員工的每小時產出年增3.3％，高於上一季的1.8％年減幅。

投資人預計明年降息步伐將比聯準會官方預測的還要激進，Fed官員先前預計，2026年僅降息1次，但芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人認為年底利率進一步走低的可能性高達72％。

第2點值得注意的地方是股票債券模式是否再次出現轉變，股票價格通常與債券價格反向交易，因為風險資產的下降會導致投資人尋求債券等避險資產。

這種趨勢在2025年發生了變化，股票和債券價格全年穩定上漲。摩根士丹利表示，部份原因是股市近期一直處於「壞消息反而是好消息」的局面，疲軟的經濟數據反而提振了股市，因為他引發了投資人對Fed降息的樂觀情緒。但他們表示，如果明年通膨率回落至聯準會的目標水準，這種趨勢可能會再次逆轉。

策略師指出，由於通膨預期已達到目標水準，並有跌破目標的風險，對風險資產「壞就是壞」的看法將回歸，使得國債重新具備了對沖特性，而正是這種特性，使得國債在疫情爆發前20年的低通膨時期成為投資人投資組合中的鎮壓工具。

最後要關注的一點是大宗商品和能源價格，包括能源在內的大宗商品在2025年經歷了大幅上漲，並可能在2026年再次出現上漲行情。策略師預測，這是因為一系列事件可能導致大宗商品價格暴漲，包括聯準會持續降息，而其他央行紛紛升息；美元貶值和經濟刺激政策有助於推動中國經濟復甦。

大摩表示，美元走軟和中國強勁的消費需求推動能源價格創下新高。市場普遍預測，由於供應緊張、AI貿易帶來的需求上升，以及對避險資產的需求增加等因素，2026年能源和大宗商品價格整體將呈現正成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法