南韓持股富豪排名揭曉 李在鎔稱霸 BTS成員榜上有名

2025/12/25 09:40

三星電子會長李在鎔（路透）三星電子會長李在鎔（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓企業數據研究機構CEOSCORE週三（24日）公布最新南韓持股百大富豪排行榜，三星電子會長李在鎔位居榜首；此外，人氣男團防彈少年團（BTS）也有3名成員擠進30歲以下持股百富榜。

綜合媒體報導，CEOSCORE分析上市公司主要股東於去年12月底及今年12月19日的持股與市值變化，結果顯示百強股東整體持股市值在此期間成長64.6%，達到177.213兆韓圜（約新台幣3853.02億元）。其中，三星電子董事長李在鎔以11兆韓圜（約新台幣2391.65億元）的增幅遙遙領先，其股票價值達到23.359兆韓圜（約新台幣5078.79億元），緊隨其後的是金融服務集團Meritz Financial趙正浩，其股票價值增加了10.713兆韓圜（約新台幣2329.28億元）。

而排名第3至第5名依序為 Leeum美術館榮譽館長洪羅喜（李在鎔母親）、新羅酒店社長李富真（李在鎔姐姐），以及三星物產社長李敘顯（李在鎔妹妹），3人皆為李在鎔的直系家族成員。

另外，人氣男團防彈少年團成員智旻、V 與柾國，也名列30歲以下持股百富榜。

