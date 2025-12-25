2025倒數計時 國際油價先寫1慘跌幅紀錄...

週三（24日）國價油價收低。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人一方面消化美國經濟數據，另一方面評估來自委內瑞拉與俄羅斯的地緣政治風險，週三（24日）國價油價收低，並將創下自2020年以來最大年度跌幅。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌3美分或0.05%，收每桶58.29美元。

布蘭特原油期貨下跌14美分或0.2%，收每桶62.24美元。

《路透》報導，從全年表現來看，布蘭特原油與美國紐約西德州中級原油今年分別下跌約16%與18%，為2020年新冠疫情重創原油需求以來最大年度跌幅，市場普遍預期明年供給將持續超過需求。

市場分析指出，近期油價回升主要來自年底交投清淡下的部位回補，以及地緣政治緊張情勢升溫。

IG市場分析師賽卡摩（Tony Sycamore）表示：「過去一週，我們看到的是一系列因素共同作用的結果，一方面是上週下跌未能持續後，市場交投清淡，投資者紛紛調整倉位；另一方面是地緣政治緊張局勢加劇，包括美國對委內瑞拉的封鎖；此外，昨晚強勁的GDP數據也起到了支撐作用。」

庫存方面，美國石油協會（API）數據顯示，截至上週，美國原油庫存增加239萬桶，汽油庫存增加109萬桶，餾分油庫存增加68.5萬桶。美國能源資訊署（EIA）原訂公布的官方庫存數據，將因耶誕假期延至下週一發布。

