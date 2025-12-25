自由電子報
黃金又漲破新高！但立馬遭下殺 2025貴金屬超驚人漲幅曝光

2025/12/25 08:31

黃金價格週三（24日）破新高後漲勢熄火翻黑。（彭博資料照）黃金價格週三（24日）破新高後漲勢熄火翻黑。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週三（24日）盤中突破每盎司4500美元關卡後，漲勢暫時熄火，終場收黑，白銀和白金也在破紀錄漲勢過後回吐部分漲幅。

黃金現貨價下跌0.2%，報每盎司4479.38元，此前一度觸及每盎司4525.18美元歷史新高。。

2月交割黃金期貨下跌0.１%，報每盎司4502.8美元。

《路透》報導，Kitco Metals資深分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示，從圖表來看，黃金在創歷史新高之後出現輕微的獲利了結，並正在盤整。

其他貴金屬部分：

現貨白銀上漲0.7%，報每盎司71.94美元，盤中曾創下72.70美元的歷史高點。

現貨鉑金下跌2.4%，觸及每盎司2220.44美元，盤中稍早曾漲到2377.50美元的歷史高點。

現貨鈀金下挫逾9%，報每盎司1683.58美元，從三年新高下滑。

受益於強勁的基本面，白銀今年迄今已大漲149% ，黃金漲幅逾70%。威科夫表示，接下來到年底這段時間，金價的下1個上漲目標是4600美元、白銀為75美元，他認為技術線形仍偏多頭。

此外鉑金和鈀金今年來分別上漲約145%和逾85%，因礦場供應緊張、關稅不確定性以及投資需求從黃金輪動出來。

