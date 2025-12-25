退休不缺錢、但生活卻難熬 ! 66歲哀嘆「1原因」 揭人生崩盤真相

專家指出，真正影響退休生活品質的，不只是資產多寡，還有決定哪些事情得放手的攫取心態。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擔心退休後最大的不安，許多人第一個想到的是「錢」，擔憂退休金不夠、存款能不能足夠應付等經濟問題。但現實上，即使退休金穩定、存款充足，仍有人在退休後感到痛苦不堪。日媒指出，退休後的財務數字看起來很安心，心卻怎麼也輕鬆不起來，真正壓得人喘不過氣的，往往不是帳戶餘額，而是家人的問題。

日媒報導，住在東京近郊的久保田惠子（化名，66 歲），曾在大型製造商擔任行政職多年，在60歲退休後，每月可領約25萬日圓年金（約新台幣5萬元），加上退休金與存款，金融資產約3500萬日圓（約新台幣604萬元）。她稱，大家都說她很幸運，什麼都不用擔心；但實際上，因為她得幫忙家人支付財務，其壓力反而成為現今她的人生中，最痛苦的時候。

請繼續往下閱讀...

她坦言，一個人生活的每月開銷不到20萬日圓（約新台幣4萬元），不必刻意節省也過得下去，從數字來看，確實是「毫無後顧之憂的退休生活」。但她的神情卻始終帶著疲憊，因為壓力根本不在金錢，而在家人。

離婚後，她與兩個兒子分開生活。大兒子 40多歲，長期做非正職工作，收入不穩定；小兒子雖然有正職，但背著房貸、又要養小孩，幾乎沒有餘裕，包括醫療費先墊、學費幫忙出、搬家支援，儘管一筆筆金額都不算驚人，卻因為久保田「不好拒絕」，導致長年累積成沉重負擔。

更讓她心力交瘁的，是年近90歲的母親。雖然尚未被認定需要照護，但健忘情況明顯，回診陪同、日用品採買幾乎全落在她身上。她苦笑說，照護最累的其實不是開始之後，而是開始之前，「明知道遲早會來，心卻一直懸著，完全放不下來」。

日本官方數據也印證了這種焦慮並非個案。日本65歲以上長者中，約有20%已被認定需要支援或照護，現今這個比例還在逐年上升。

久保田指出，如果我自己過得很拮据，或許還能說我也顧不了那麼多，但偏偏我有餘裕，就變成什麼都得扛。她直言，正因為經濟上站得住腳，反而沒有逃避的空間。原本以為退休後終於能自由支配時間，結果現實是，「還得繼續當家族的協調者」。

專家指出，久保田的例子顯示，這樣的退休生活並不缺錢，而是缺乏界線。年金與存款能帶來安全感，卻無法自動換來心的輕鬆。真正影響退休生活品質的，不只是資產多寡，而是能不能決定「哪些要背、哪些該放手」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法