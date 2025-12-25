標普創高、聖誕行情正式開跑 ? 美媒揭 :「真正禮物」落在「這1天」

美媒指出，對投資人而言，華爾街真正的禮物是​​在聖誕節後一天送出的。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美股在平安夜交易時段表現亮眼，標普500指數於12月24日再度改寫歷史新高。不過，《Marketwatch》指出，對投資人而言，華爾街真正的「耶誕禮物」，其實往往落在聖誕節隔天、也就是12月26日。

隨著標普500指數本週同時刷新盤中與收盤新高，市場普遍認為，年底傳統的「聖誕行情」已正式啟動，這波季節性漲勢有機會一路延續到2026年的前2個交易日，歷史數據也提供了佐證。

根據Bespoke Investment Group統計，12月26日向來是標普500指數一年之中表現最穩定、勝率最高的交易日。

自1953年以來，在市場於節禮日開市的39個年度中，標普500僅有6次收跌，而且跌幅都未超過0.5%。長期來看，該交易日的平均漲幅約0.5%，中位數漲幅約0.4%，不僅是全年平均表現最強的一天，也是報酬分布最為平穩的交易日。

Bespoke指出，季節性趨勢不應作為投資決策的唯一依據，但節禮日長期呈現高度一致的正報酬特性，仍具備相當的參考價值。

今年12月26日同時也是「聖誕行情」期間的第二個交易日。所謂聖誕行情，指的是一年最後五個交易日，加上隔年前兩個交易日，共七個交易日的區間。值得注意的是，這段期間在過去兩年皆出現負報酬，也讓今年年底行情更受市場關注。

根據道瓊市場數據，歷史上尚未出現聖誕行情連續三年失利的情況，替多頭保留了一定的想像空間。實際走勢上，華爾街在耶誕假期前夕延續強勢，美股12月24日主要指數齊步走高。道瓊指數表現最為突出，單日大漲近300點，收在歷史新高；標普500指數小漲約0.3%，連續第二個交易日創下收盤新高；那斯達克指數則小幅上揚約 0.22%。

從技術面觀察，標普500近期迅速擺脫上週的賣壓，本週順利突破前高並站穩關鍵水準。分析認為，只要指數能連續兩個交易日守在約6920點之上，將有助於推動行情進一步走高；下方重要支撐區則落在6840點至6720點。

市場情緒指標也持續偏多。選擇權市場中，買權需求明顯升溫，多項指標仍維持偏多訊號；同時，新高家數顯著高於新低家數，顯示多頭動能尚未退場。波動率方面，恐慌指數 VIX 已跌至今年新低，也來到 2024 年底以來的相對低檔。

分析指出，低波動本身並非立即的賣出警訊，只要VIX未出現明顯反彈，股市仍有條件維持強勢整理，甚至續創新高。

不過，市場廣度仍是目前相對保守的觀察重點之一。儘管部分廣度指標已有改善，但整體仍顯示漲勢高度集中在少數大型科技股，資金集中效應依然明顯。分析師提醒，若今年聖誕行情再度失靈，歷史經驗顯示，短期內市場可能轉為震盪，甚至出現修正。

