4萬退休金只是說法！當子女看到82歲母親存摺嚇傻 硬撐生活竟是「這原因」

許多人退休後，看似身體仍然健康，可能會讓子女出現延後關心的時機，反倒沒能在第一時間發現父母正在默默苦撐著，對於父母的經濟狀況，越是親近、也越難開口。日媒報導，54歲的太田先生久違返鄉，剛從一句關心經濟的話開始，母親就出現強烈的反彈；那份拒絕背後，藏著的是體貼、逞強與不願成為負擔的心情。

據報導，這次太田回家後，一開口詢問母親「錢夠用嗎」? 接著，他又追問退休金與存款，讓母親直接動怒：「多管閒事」，直言退休金有20萬日圓（約新台幣4萬元），還過得下去。但太田不解詢問，你怎麼會過成這樣，又遭母親回嗆，想節省也不想麻煩任何人、你別插手。後來無意間才得知，原來母親硬撐生活的真正真相。

雙方氣氛僵住，他只能帶著不安返城。太田在東京工作，與家人住在市區公寓。三年前父親過世，82 歲的母親獨自住在老家。因工作忙碌與孩子升學，他已2年未返鄉。去年底回家，一踏進門就覺得不對勁，屋裡比記憶中昏暗、冷清，迎門而來的母親也顯得瘦小、背微微駝著。

最讓他在意的是寒意。母親穿著舊外套、襪子一層又一層。他忍不住說，這也太冷了，把暖氣調高點吧，但母親卻回電費貴，動一動就暖了。打開冰箱，更讓他愣住，裡面是半價熟食、快過期的調味料，往年返鄉時，媽媽為家人準備的豐盛菜色已經不見了。

之後半年，太田幾乎不敢再提。直到某天看到一篇文章提到，退休金是「每2個月一次」撥款。他猛然醒悟，母親口中的「20萬日圓」很可能不是月額，而是2個月一次。

父親是自營，母親是家庭主婦，若是每個月年金只有10萬日圓（約新台幣2萬元），一切就說得通了。因為扣掉水電、醫療，所剩無幾，難怪母親節衣縮食、連冷暖都捨不得開。

至於為什麼母親不說實話？可能是「依賴」在她眼裡等同「造成負擔」。她知道孩子們有自己的家庭與壓力，不願添麻煩；也不想被數字逼著承認老去與極限。於是，當子女一開始就直球問錢，她只能豎起防線。

太田先生再度返鄉，先道歉、先說擔心，母親聽到孩子說「她不是負擔，我們一起想辦法」後，眼淚落了下來。沉默片刻後，母親終於拿出存摺稱，每逢偶數月的15 日會入帳19.8萬日圓（約新台幣3.9萬元），但扣款後餘額常只剩幾千，靠定存勉強撐著。

那天，太田與母親一起盤點帳目，該省的省、不能省的留，並了解可用的公共支援。

專家指出，很多人其實對退休金有誤解，會把兩個月的撥款當成月額，並忽略保費扣除、不了解遺族年金。而生活中的細節，包括不開暖氣、冰箱清淡、房屋久未維修，往往就是警訊。父母常因不想讓孩子擔心而逞強，因此，靠近的方式不是「掌控資產」，而是「守住安心」。

