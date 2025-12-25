台灣驚傳有人「狂A記憶體回扣」 三星突擊開鍘

三星電子。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕AI資料中心需求強勁，引爆全球記憶體大缺貨，價格一路走高之際，供應鏈卻傳出，三星電子總部低調派員來台展開「內部調查」，重點鎖定員工和代理商疑似收賄問題，相關人員已遭公司果斷處置，但未透露細節。

綜合媒體報導，AI狂潮帶動記憶體需求火熱，IDC研究指出，半導體產業正面臨前所未見的記憶體供給吃緊，從設備製造商一路影響到終端用戶，這波失衡狀況恐怕將延續至2027年。

TrendForce最新調查也指出，由於預期2026年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須上修產品價格、調降規格，銷量展望再度下修已難避免，資源優勢將向少數龍頭品牌高度集中。

由於近來記憶體價格狂漲，出現供不應求狀況，市場卻出現不正常的利潤空間，部分人員鋌而走險，透過不正當手段謀取利益。據傳，三星總部近日大動作垮海來台啟動內步調查，連日約談多名員工與代理商，查核記憶體產品銷售過程中疑似涉及的回扣行為，相關線索甚至可能延伸至新加坡與中國。

據了解，在完成初步調查後，三星對行銷和業務體系啟動首波人事調整，但表示細節不便對外說明。

