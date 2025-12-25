Model 3門把有安全疑慮 特斯拉面臨監管機構調查

特斯拉Model 3電動門把有安全疑慮，面臨美國監管機構調查。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國汽車安全監管機構週三（24日）表示，已對特斯拉（Tesla）推出的電動轎車Model 3展開調查，主因是擔心這款電動車的緊急手動車門解鎖裝置在緊急狀況下可能不易開啟或難以辨識。

綜合外媒報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）在網站發佈的一份文件顯示，他們正在評估有關特斯拉車門機械裝置「隱藏、無標示且在緊急情況下難以找到」的說法。這項調查涉及約17萬9071輛2022年款Model 3電動車。

請繼續往下閱讀...

本（12）月23日，監管機構收到一份請願，來自喬治亞州的特斯拉車主克勞斯（Kevin Clouse）稱，他在2023年被困在車內，並要求監管機構對車輛的缺陷進行調查。

特斯拉的電動車主要依靠電子門鎖，透過按鈕而不是傳統的機械把手來開啟車門。雖然特斯拉配備了手動解鎖裝置，以便車主在緊急情況或是斷電的時候使用，但專家們一直以來都認為，這些裝置並不清晰可見或直觀易用，尤其是對後排乘客而言。

這次行動是美國聯邦政府對特斯拉車門問題的進一步調查，在外媒揭露一系列乘客被困於車內而導致嚴重傷亡的事故後，美國政府啟動了長達數個月的調查。今年9月，NHTSA也對部份Model Y的車門是否有缺陷展開調查，先前有報導稱，在電量耗盡時，兒童可能會受困於車內。

根據《彭博》分析發現，在過去10年裡，至少有15人在12起事故中喪命，而這些事故中，特斯拉發生碰撞並起火後，車內人員或救援人員無法打開車門。上（11）月，特斯拉因威斯康辛州一起嚴重車禍而被起訴，這場車禍導致一輛Model S車內5名乘客全數喪生，據稱是因為設計缺陷導致他們無法打開車門，因而受困車內。

先前也報導稱，在Model 3研發的過程當中，曾有人向執行長馬斯克（Elon Musk）提出了電動門把可能存在的安全問題，但他堅持採用未來感的設計，並搭配手動解鎖裝置，以解決斷電的問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法