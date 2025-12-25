台灣半導體地位難取代！歐美短期想複製沒法度

台灣在全球半導體供應鏈中佔據關鍵地位。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣在全球半導體供應鏈中佔據關鍵地位，不過美國與歐洲近年加速推動晶片在地化，試圖降低對台灣的高度依賴。然而，專家普遍認為，短期內無論是美國擴產或歐洲佈局，都難以撼動台灣在先進製程的核心地位。

《ITPro》報導，全球大多數半導體產能集中於單一地區或國家，已被視為一大系統性風險。新冠疫情期間，工廠停工與跨境流動受限，導致物流中斷，全球晶片供應鏈幾乎停擺，凸顯產業過度集中的脆弱性。

儘管2020至2023年的全球晶片短缺為供應鏈敲響警鐘，但專家指出，真正令人憂心的並非疫情本身，而是「單一環節出問題，衝擊便會一路向下擴散」。因此，分散製造據點被視為提升供應鏈韌性的關鍵。比利時研究與創新中心imec策略長Jo De Boeck表示，當全球最先進晶片大多數集中生產於1個同時面臨天然災害與政治不確定風險的國家時，問題尤其嚴重，而這正是目前台灣所處的現實。

數據顯示，全球有驚人比例的半導體在台灣製造，光是台積電就掌握全球晶圓代工市場約70.2%的市占率。據Mordor Intelligence統計，台灣半導體市場產值約355.5億美元（約新台幣1.1兆元），並生產全球逾9成用於人工智慧（AI）的最先進晶片。

面對風險，美國與歐洲政府近年積極推動半導體在地化。美國在拜登政府主導下，透過《晶片與科學法案》扶植本土晶片製造。企業方面，三星擴大德州投資，英特爾則持續升級既有廠房。

台積電更成為焦點，繼投資650億美元（約新台幣2.04兆元）於亞利桑那州鳳凰城建設3奈米晶圓廠後，台積電近期再宣布追加1000億美元（約新台幣3.1兆元），將用於興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及1座大型研發中心。未來包括超微（AMD）與輝達（NVIDIA）都將使用亞利桑那廠區產能，其中輝達的Blackwell晶片將首次實現「全美國製造」的 AI超級電腦與資料中心。

IDC邊緣AI處理器架構研究總監Nina Turner指出，這些投資確實能部分降低單一來源風險，但美國產能規模仍遠不及亞洲，且最新製程技術短期內仍留在台灣。

相較美國，歐洲在先進製程晶圓廠建設方面進展有限，多數投資集中於汽車與工業用途，並非最先進製程。歐盟也推出《歐洲晶片法案》，並啟動NanoIC試產線，目標推進2奈米以下系統單晶片技術。

歐盟曾設定2030年全球市占率達20%的目標，但目前仍被認為難以實現。Gartner分析師Gaurav Gupta 指出，歐洲目前市占僅約7%至8%，即便能維持至2030年，已屬成功。

專家指出，美歐擴產面臨的最大挑戰仍是成本。Nina Turner表示，在西方製造晶片的成本可能比台灣高出逾20%。雖然大型雲端服務商願意為地緣政治保險支付溢價，但消費性電子大廠未必買單，此外，勞動法規較嚴、人才短缺，也使專案進度放緩。分析認為，若無持續政府補貼，難以吸引更多民間資本投入這個資本密集、投資回收期漫長的產業。

分析師普遍認為，未來10年晶片製造將出現一定程度的分散，但核心仍在台灣與亞洲。美國市占可能小幅提升，歐洲則以維持現狀為主。原因在於多項西方計畫延宕，加上晶圓廠建設本就耗時。

同時，亞洲國家也持續加碼投資，例如南韓計畫未來20年投入4700億美元（約新台幣14兆元）打造半導體聚落，日本亦承諾投入超過1兆日圓（約新台幣2015億元）扶植國內產業。

專家指出，美歐努力短期內無法消除供應鏈風險，但每一項投資與政策推進，都是朝向更平衡、具韌性的全球半導體版圖邁進一步，逐步降低對單一地區高度依賴的結構性風險。

