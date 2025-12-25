銅價狂飆再寫新高 有望創2009年以來最大年漲幅

銅價週三（24日）盤中創下1萬2282美元的歷史新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於擔心2026年全球市場供應趨緊，銅價在12月延續強勁漲勢，這種工業金屬的價格已升至每噸1萬2000美元以上的歷史新高。

《彭博》報導，今年一連串大型礦廠停產事件，加上美國可能加徵進口關稅的威脅，促使大量貿易商湧入美國，以搶先應對潛在的關稅。因此，銅價在今年漲近40％，預計將創下2009年以來最大的年度漲幅。

倫敦金屬交易所（LME）週三（24日）銅價一度上漲1.8％，創下1萬2282美元的歷史新高。收盤漲幅收窄上漲0.8％，收在每噸1萬2162.50美元。

國投證券期貨分析師表示，供應中斷、全球流動性預期以及相對穩定的整體經濟成長等因素，加速了年底銅價的飆升。

市場長期以來擔憂的供應風險，接連在今年變成了現實，位於印尼的世界第2大銅礦發生致命事故、剛果民主共和國地下洪水、智利一座礦場發生致命的岩石爆炸，都嚴重影響了全球銅產量。與此同時，關稅擔憂導致貿易商擴大對美國的出貨，造成其他地區供應緊張。

銅的需求前景仍強勁，因為建造電網、新能源基礎設施和製造業都需要大量的銅。投資人也押注，為了滿足AI產業日益成長的電力需求，銅的消費量將進一步飆升。

