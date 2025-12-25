鄉村養老「陷阱」多！7旬夫妻揭殘酷現實，憂晚年被掏空。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後移居鄉村是1個很受歡迎的選擇，因為它既能讓人享受自然環境，又能降低生活成本，然而都市生活方式若未跟著改變，恐為晚年帶來意想不到的衝擊，擁有6000萬日圓（約新台幣1200萬）資產的高橋夫妻，退休後，移居離東京路程僅1小時的溫泉公寓，就因交通便利，夫妻倆維持「東京式」生活方式，經常每個週末都到東京與朋友聚會、打高爾夫、購物等，有些月份光交通費就花約10萬日圓（約新台幣2萬），在短短8年，積蓄大縮水，當高橋第1次打開家庭預算表，完全不敢相信自己眼睛，心想：『這算錯了嗎？』，對於只能靠積蓄為活，憂晚年被掏空。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年72歲的高橋健二（化名）苦笑著說道：「我聽說這裡的生活成本大約是東京的70%，但是，當我開始做家庭預算時，我驚訝地發現我的開銷比我還在工作的時候還要高」。

高橋說，65歲退休時領取3200萬日圓（約新台幣640萬）退休金，加上積蓄，資產接近6000萬日圓，且每月約為25萬日圓（約新台幣5萬）退休金，經濟狀況十分寬。

促使他們搬家的決定性因素是目前居住地擁有絕佳地理位置，他們購買了１間距離新幹線車站步行約５分鐘的溫泉公寓，公寓內設有私人溫泉，從窗戶望出去，可欣賞壯麗的自然風光。

「我們嚮往鄉村生活，但我們倆都是在城市裡出生長大的，所以有點擔心。不過在這裡，只要坐新幹線，出門１個小時就能到銀座喝茶。我們覺得這樣兩全其美。」他們賣掉了在東京的房子，用現金買了１套價值3800萬日圓（約新台幣760萬）的公寓。在物價較低的鄉村地區，他們可以在退休金限額內過上舒適的生活。

但搬家後不久，他們的計畫就開始落空。 「我們沒想到的是，我們的生活方式仍然是『東京式』的，」他的妻子洋子苦笑著說。 「在新家買日常用品很容易，但如果想買點特別的東西，去東京更快。最後，我們經常每個週末都去東京，心想『坐新幹線很快就能到』。」

健二也有同樣的感受，他的許多朋友都住在東京，他總是欣然接受邀請去打高爾夫或聚會。 「如果我們決定出去喝１杯，新幹線往返票價略高於1萬日圓（約新台幣2000元）。

因為路程不長，所以感覺並不覺得是長途旅行，我們像在東京時一樣和朋友們聚會，我妻子也繼續去東京的理髮店，回家後我們會在百貨商店地下一層買些即食食品。有些月份，我們光交通費就花了將近10萬日圓（約新台幣2萬）。

他說，他們原本以為住在鄉下就能享受東京的便利，但實際上，他們必須繼續住在鄉下，同時還要支付高昂的交通費才能往返東京。這完全是一個巨大的誤判。

「我在這裡也交了朋友，但我在東京的朋友和我認識的時間更長。所以我最終還是更常去東京。我真的沒想到我們的積蓄會減少這麼多。當我第1次看到家庭預算時，我簡直不敢相信自己的眼睛，心想：『這算錯了嗎？』」對於只能靠積蓄生活，憂晚年被掏空。

