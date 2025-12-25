500有找！UNIQLO這款高領T恤 行家評「史上最保暖內搭衣」

500有找！UNIQLO超保暖Heattech羊絨混紡高領T恤，行家評為「史上最保暖內搭衣」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕冷氣團來襲，聖誕節低溫下探10度，高山有望降雪，你是否已做好保暖準備，專家表示，UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，以優異的保暖「Heattech」產品聞名，然在眾多產品中，售價只要2290日圓（約新台幣458元）超保暖Heattech羊絨混紡高領T恤，不僅舒適保暖，且輕薄透氣的面料，穿在襯衫裡面，也不會顯得臃腫，堪稱優衣庫「史上最保暖內搭衣」，是最適合冬季的實用單品。

日媒報導，優衣庫專家兼編輯伊藤真知表示，在偶然間看到了「Heattech…首先，它穿起來很舒服。」此則廣告，難道「舒適」現在比保暖更重要了嗎？但今年，情況確實如此，這條簡短的廣告詞深深打動了我。

在眾多「舒適」的Heattech產品中，我特別推薦優衣庫「超保暖Heattech羊絨混紡高領T恤」。它和廣告中鬆下耕平穿的那件「9%羊絨，嗯…？」屬於同一系列的「羊絨混紡」高領衫。

它的觸感如絲般柔滑，舒適到你一試就會愛上它，但對我來說，它輕薄透氣的面料也是一大亮點！我以前特別注重保暖，凡是標著「特保暖」或「超級保暖」的衣服我都會買。但最近，隨著高性能羽絨外套和其他外套越來越保暖，加上疊穿越來越流行，我發現內層穿得太厚會讓我白天頭暈。

這件高領衫也標著“特保暖”，所以我一開始還擔心會太熱，但多虧了它輕薄透氣的面料，我一點也不覺得熱！它很容易穿在襯衫裡面，也不會顯得臃腫，所以非常適合疊穿。

