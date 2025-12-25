2025亞洲年度回顧 CNBC：東南亞網路詐騙受害者淪大輸家 最大贏家竟是「這國」

中國以軟實力成為2025年亞洲最大贏家，圖為Pop Mart的「醜萌」收藏品Labubu風靡全球。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年即將結束，這1年真是太難熬了，從川普總統關稅政策的影響，到亞洲各地自然災害和人為災害，很多人盼望著它趕緊過去，而回顧亞洲這1年，究竟誰是贏家，誰又是輸家呢？亞太地區國際事務領域專家柯蒂斯·S·欽（Curtis S. Chin）總結，在網路犯罪浪潮席捲全球，東南亞網路詐騙受害者，是最大輸家，而中國則以科技和創意內容的新軟實力，加入了美國和韓國的行列，成為軟實力強國。

CNBC報導，前美國駐亞洲開發銀行大使、現任顧問公司RiverPeak Group董事總經理兼米爾肯研究院高級研究員主席柯蒂斯·S·欽（Curtis S. Chin）表示，回顧2025年，從川普總統關稅政策的影響，到亞洲各地自然災害和人為災害；從打破職場天花板的新領導人，到被送上國際刑事法院甚至缺席判處死刑的老領導人；從跨境導彈襲擊，到南亞和太平洋地區的恐怖襲擊，再到持續不斷的腐敗挑戰和房地產困境，以及被詐騙和奴役的人們。

隨著2025年倒數，亞洲在這1年裡，誰過得最不好，誰又過得好。

最大輸家：亞洲網路詐騙受害者

這1年，網路犯罪的浪潮席捲全球，其源頭直指東南亞。主要在緬甸、寮國和柬埔寨活動的犯罪集團從世界各地的受害者手中騙取了數十億美元。

「作案者」同時也是受害者。成千上萬的人被虛假的工作機會誘騙到這些國家，其中許多人經泰國轉機，然後被非法拘禁，被迫在這些詐騙中心做工。

中國演員王興被以虛假演出機會為誘餌綁架，並於2025年1月被迫參與一項行動，這一事件使人們對這場日益嚴重的危機產生了更深刻的關注。就連川普政府也注意到了這一點。美國檢察官珍妮·皮羅表示：“這些詐騙中心正在將美國普通民眾的財富轉移到中國有組織犯罪集團的口袋裡，造成代際財富轉移。”

儘管東南亞地區曾高調努力解救人質，並關閉那些幾乎不受懲罰地運作的犯罪窩點，但軟弱的政府和腐敗仍然讓這些價值數十億美元的犯罪集團得以運作。

如果不加以制止，這些犯罪活動只會愈演愈烈，因為它們開始利用人工智慧和深度偽造技術來實施犯罪。亞洲網路詐騙的受害者經歷了亞洲最糟糕的1年，令人悲哀的是，他們逃脫和獲救的希望渺茫。

最大贏家：中國軟實力

面對川普的關稅政策，亞洲地區各領導人採取了靈活的策略，促使美國降低了關稅，並促成了貿易格局的調整和新經濟戰略的出台。

其中一個例子是印度、加拿大和澳洲在技術和創新方面的合作協議，這凸顯了亞洲國家自身的「交易藝術」。

亞洲開發銀行指出，調整經濟發展模式使亞洲發展中國家實現了全年約5%的成長。這也使亞洲整體維持了全球成長最快地區的地位。

如果科技和創意內容是新的軟實力，那麼過去1年表明，「中國製造」可能是1個有力的競爭者，北京也因此加入了美國和韓國的行列，成為軟實力強國。

今年年初，1月份的驚喜接踵而至：DeepSeek推出了1款低成本人工智慧模型，而此前世界一直沉迷於ChatGPT和美國科技的強大實力。到了年底，Pop Mart的「醜萌」收藏品Labubu風靡全球，甚至亮相紐約標誌性的梅西感恩節大遊行。 Labubu是香港藝術家兼作家卡星龍創作的名為“怪物”系列角色中的一員。

從比亞迪電動車到有史以來票房最高的動畫電影，據報道票房超過20億美元的《哪吒之魔童降世 2》，再到李寧運動鞋出現在 NBA 球場上，以及瑞幸咖啡在亞洲和美國迅速擴張，2025 年中國的軟實力顯然正在上升，因此榮獲亞洲最佳年份的稱號。

展望2026年，柯蒂斯祝福所有人都有更美好、更安全、更和平的1年。

