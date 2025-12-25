明年春節加班費變厚了！小年夜納國定假日 、「雙倍薪多領1天」

老闆請注意，因小年夜已列入國定假日，明年起要勞工小年夜上班，得準備雙倍工資（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院5月通過「紀念日及節日實施條例」，總統府已正式公告實施，由於增加5個國定假日，其中包含「小年夜」，使得明年的農曆春節共有5天為國定假日，老闆若按往例，需要勞工在小年夜上班，明年得付加倍工資，對勞工而言，明年春節也就多了1天可領雙倍薪資。

勞動部表示，勞工在放假日出勤工作，加班費該怎麼付，應以《勞動基準法》規定為準。根據《勞動基準法》第39條規定，國定假日雇主應依法給假並給薪。往年無論農曆春節連續假期有多長，屬於「國定假日」的放假期間僅有「除夕至初三」、共4天；但在今年「紀念日及節日實施條例」修訂並公告實施後，將「小年夜」（農曆除夕前一日）增列為國定假日，使得今年春節的國定假日增至5天。

請繼續往下閱讀...

因此，勞工在這5天屬於國定假日的春節期間休假，原本仍有薪資，如果雇主在徵得勞工同意，國定假日出勤工作，應依法給付加倍工資。換言之，115年農曆春節，雇主若要勞工出勤，應給雙倍工資的日期涵蓋小年夜、除夕、大年初一至初三，共5天。

勞動部舉例，若勞工月薪3萬6,000元，以每月30日每天工作8小時計算，平日每小時工資額為150元（36,000元÷30日÷8小時），若在農曆春節的國定假日期間出勤工作8小時，雇主除了原有的工資外，應該再多發150元×8小時＝1,200元給勞工。

官員指出，往年的農曆春節假期，「小年夜｣也多有放假，但是基於讓國人可提前準備回家過年、分散除夕當天的交通流量，因此進行的彈性調整放假，經常得透過補班才得以在小年夜放假，相當複雜，但在「紀念日及節日實施條例」修訂實施後，明年開始，小年夜一定會放假。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法