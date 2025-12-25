美股收盤》耶誕行情拉抬！標普道瓊再創新高 台積電ADR走揚

週三美股上漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕週三華爾街股市在耶誕節假期前夕持續強勢，主要指數走高、標普500和道瓊工業指數再度改寫歷史紀錄。台積電ADR則上漲0.62%，收在298.80美元。美股25日耶誕節休市。

綜合外媒報導，美國股市24日平安夜於美東時間下午1點提早收盤，此前公布美國經濟第三季成長率4.3%，超出預期，而消費者支出持續成長，根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場仍然預期到2026年底前將有兩次降息。

蘋果執行長庫克透露，加碼持股運動用品大廠商耐吉的股票，耐吉上漲4.64%，成為當日漲幅最大的股票之一。其他表現突出的股票還有美光科技上漲3.77%，花旗集團上漲1.81%。其他大型科技股微軟漲0.24%，亞馬遜漲0.1%，Meta漲0.39%，Alphabet下跌0.09%，輝達跌0.32%，

道瓊指數上漲288.75點或0.6%，收48731.16點。

那斯達克指數上漲51.46點或0.22%，收23613.31點。

S&P 500指數上漲22.26點，或0.32%，收6932.05點。

費城半導體指數上漲19.82點，或0.28%，收7204.37點。

