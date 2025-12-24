AI地位強大＋獲利前景樂觀！花旗上調台股評級、降評中國市場

AI帶旺台灣市場。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，花旗集團上調台灣股市評級，同時下調中國股市評等。花旗認為，台灣與全球人工智慧（AI）供應鏈較為緊密的關聯，以及更有利的獲利前景，因此作相關調整。

報導說，包括格羅曼（David Groman）在內的花旗策略師22日發表報告，將台股的評級從中性上升至增持，因為台灣在AI硬體生產中的地位。另一方面，中國股市則從增持下調至中性，因較為不利的獲利修正，以及黯淡的經濟前景。

花旗此舉在許多國際銀行對中國市場仍廣泛看多的情況下顯得突出。比如，摩根大通上月上調中國股市的評級，理由是AI應用加速，以及支持消費的政策。

格羅曼與其同事7月曾上調中國股市評級至增持，原因在於獲利前景改善，以及合理估值。MSCI中國指數此後上升8%，相較之下，MSCI亞太指數則上漲11%。

在全球市場而言，花旗維持對新興市場的增持評級，原因在於強勁的獲利動能、聯準會（Fed）的寬鬆政策、「金髮女孩」（goldilocks）式的全球經濟環境，亦即低利率、低通膨與低失業率的局面，以及AI驅動的資本支出。

花旗策略師說，「我們對新興市場的配置仍側重週期性，並能明顯受益於AI的國家，預期2026年新興市場將成為所有主要股票市場中，實現最強每股獲利成長的地區」。

