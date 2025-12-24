延後領退休金真的多賺了嗎？75歲阿北「想不出怎麼花、也沒精力花」吐心聲

延後領退休金，金額可以顯著增加。然而，能否保持健康直到領取更高退休金的年齡，以及是否充分利用這筆錢，則因人而異。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕推遲領取退休金作為一種增加退休儲蓄的方式，正日益受到關注。日本將領取退休金的年齡從65歲推遲到最高75歲，延後領退休金，金額可以顯著增加。然而，能否保持健康直到領取更高退休金的年齡，以及是否充分利用這筆錢，則因人而異。日本一位阿北選擇在75歲開始領退休金，但他感嘆身體不如以往，退休金金額確實增加，但忍不住想知道現在他能用這筆錢做什麼。

來自神奈川縣的高木義久（化名，75歲）曾在東京一家中型出版社工作，直到60歲退休。之後，他決定延後領取退休金，並選擇在75歲開始領取。高木說：「直到我快70歲的時候，我都能靠積蓄過日子，也沒覺得特別不方便。我想，反正我大概還能活很久。」

請繼續往下閱讀...

根據公共退休金延期領取制度，每延遲一個月領取退休金，退休金金額就會增加0.7%。若延遲到最高領取年齡75歲，您的退休金將增加42%。

高木也計算過，他的每月補助金將從約17萬日圓增加到24萬日圓以上。雖然金額確實增加了，但她開始領取補助金後不久就生病了，不得不定期去醫院。

高木說：「雖然我有錢，但我能去的地方卻少了，我期待已久的旅行也經常被取消。我真希望在身體健康的時候能過上更正常的生活。」

根據厚生勞動省發布的《員工養老保險和國民年金計畫年度報告（2023）》，截至2023年底，選擇延後領取基本退休金和員工退休金的人數比例僅1.6%左右。同時，選擇提前領取退休金的人數比例更低，僅0.9%。事實上，大多數人選擇在65歲時正常開始領取退休金。根據厚生勞動省的數據，2022年男性健康預期壽命為72.57歲。75歲以後，對門診護理和生活方式支援的需求會增加。

高木表示，每月24萬日圓聽起來不錯，但最終重要的是你怎麼花。如果你已經70多歲了，身體機能下降，那麼你的選擇就非常有限了。

高木每個月的生活費大約是15萬日圓，加上退休金綽綽有餘。然而，由於與周圍人的關係以及身心健康狀況的變化，他表示自己開始擔心如何支配這筆錢。

高木說：「我在家沒人可以說話，也想不出自己想買什麼。年輕的時候，我想等我老了，就做自己喜歡的事，但實際上，我已經到了連精力都沒有的地步了。」

高木建議，不應該因為價格優惠而推遲。趁身體健康，最好還是享受正常的生活。取退休金的時間因個人生活方式、健康狀況和家庭結構而異。雖然延遲領取退休金確實會增加退休金金額，但很難預測何時以及如何使用這筆錢。

高木現在正在考慮搬進提供護理服務的養老院。他說：「退休的關鍵不在於你能活多久，而在於你能保持活力多久。認為我很幸運，因為我的財富會增加而不去認真思考這個問題是錯誤的。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法