英特爾難以動搖台積電口袋客戶 18A晶片經輝達測試後未被買單 「門內產品」喊爽的

〔財經頻道／綜合報導〕根據路透最新報導，輝達在與英特爾達成50億美元的「巨額交易」後，曾對英特爾的18A晶片進行過測試，但抽樣測試並未為英特爾代工部門帶來決定性的採用結果。

英特爾晶圓代工正在尋求突破，其實現目標的方式之一是為18A和14A製程晶片爭取外部客戶。早前的報導顯示，蘋果、輝達、超微和高通等公司對此表現出了濃厚的興趣；然而，每家無晶圓廠製造商都在觀望量產情況，以及英特爾內部製程的採用情況。

路透一篇探討英特爾執行長陳立步與川普總統衝突背景的報導中透露，輝達曾對18A製程進行過樣品測試。在斷言這份報告對英特爾晶圓代工過於悲觀之前，需要考慮幾個關鍵因素。

首先，也是最重要的一點，18A製程一直被宣傳為「內部產品」，並且針對Panther Lake等解決方案進行最佳化，這些解決方案的核心在於高能源效率。英特爾過去曾表示，預計下一代14A製程將面向外部市場，該製程更專注於滿足輝達等客戶的需求，即高效能運算 （HPC） 等級的效能。

更重要的是，樣品製作幾乎是所有無晶圓廠製造商與代工廠合作時都會經歷的過程。就2奈米製程而言，輝達已經從台積電獲得了N2（2奈米）製程的產能，因此英特爾並非該製程等級下的輝達首選。

在陳立武和黃仁勳於網路直播中討論價值50億美元的合作時，陳立武重申，該協議基於x86領域的合作，完全不涉及代工廠相關事宜。

