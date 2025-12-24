批發、餐飲2025全年估正成長 零售業拚保住正成長

經濟部統計處今公布11月批發、零售及餐飲業營業額統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布11月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業、餐飲業今年全年可望維持正成長，但零售業受到汽機車銷售冷清影響，全年預估年減0.3%至0%。

11月批發業營收1兆2510億元，年增16.7%，主因新興科技應用商機持續拓展，加以新藥上市及國內藥品、常規疫苗備貨量提升，機械器具批發業年增45.2%、藥品及化粧品批發業年增4.9%，但建材批發業、汽機車批發業因市場需求偏弱，下游產業及零售通路備貨保守，分別年減17.5%及10.4%。

批發業今年前11月營收12兆8151億元，年增8.8%。統計處表示，受惠AI、高效能運算及雲端服務等應用科技持續拓展，挹注相關供應鏈外銷動能，加上農曆年前備貨需求陸續釋出，預期12月批發業營收年增率續呈增勢。

11月零售業營收4459億元，創歷年單月新高，年增1.4%，主因週年慶、雙11、黑五購物節商機挹注，加上業者搭配政府普發現金政策加碼促銷，百貨公司年增7.1%、量販店年增11.6%、布疋及服飾品零售業年增6.7%、便利商店年增5.1%、資通訊及家電設備零售業年增5.9%、超級市場年增6.6%，但民眾對耐久財消費意願仍保守，汽機車零售業年減7.8%、家用器具及用品零售業年減3.6%，另燃料零售業因油品銷售價量下跌，年減6.6%。

零售業今年前11月營收4兆4062億元，年減0.3%，統計處預估12月零售業年增0.3%至3.3%，全年年減0.3%至0%。

統計處副處長陳玉芳表示，今年零售業成長趨緩，主因是汽機車銷售受到民眾對關稅預期心理影響，今年前11月若扣除汽機車零售部分是年增1.7%，全年扣除汽機車零售部分可年增1.9%，但觀察汽車掛牌數連3個月正成長，顯示貨物稅加碼減免及廠商加大促銷力道有發揮效果。

11月餐飲業營收884億元，年增2.8%，餐館及飲料店因業者掌握普發萬元商機推出優惠促銷，加以季節限定新品熱銷及營業據點擴增，致分別年增1.9%及8.1%；外燴及團膳承包業年增3.6%。今年餐飲業前11月營收9720億元，年增3.2%。

展望12月，統計處表示，零售業及餐飲業受惠耶誕、跨年贈禮及聚餐消費需求增溫，加上政府普發現金、貨物稅減徵政策，挹注內需銷售動能，12月營收年增率可望持續正成長。

